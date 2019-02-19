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Erdoğan, teyzesinin oğlunu Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yaptı

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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne Recep Tayyip Erdoğan'ın teyze oğlu Recep Ali Er atandı
Erdoğan, teyzesinin oğlunu Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı’na Halis Yunus Ersöz, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Emre Topoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne Recep Ali Er atandı.

Ayrıca söz konusu atama kararları ile Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Ata Öztürk, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne Ahmet Dilsiz, Personel Genel Müdürlüğüne Engin Yalçın, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Mehmet Akif Bağır getirildi.

Rehberlik ve Denetim Başkanı Mehmet Haluk Uçkun görevden alınarak bu suretle boşalan Rehberlik ve Denetim Başkanlığına ise Hasan Davulcu’nun ataması yapıldı.

Halis Yunus Ersöz 2011 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Müşteşarı olarak atanmıştı. Ersöz halen İstanbul Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı görevini yürütüyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teyzesinin oğlu olan ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Recep Ali Er,  2011 yılında dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelmişti. Atatürk Öğrenci Yurdu’nu ziyaret eden Kılıç, öğrencilerin sorunlarını dinledikten sonra Er’e “Hemen sorunları çözün” talimatı vermiş, Er’in “Pazartesi hallederiz” yanıtı vermişti. Er’in yanıtına sinirlenen Kılıç “Pazartesi olmaz, hemen çözeceksin” demişti. Recep Ali Er atama kararından önce Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı’nı yürütüyordu.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına atanan Mehmet Akif Bağır’ın ismi ise CHP’nin 2014 yılında torpil iddiasıyla açıkladığı listede yer alıyordu. 26. dönem AKP Milletvekili olan Feyzullah Kıyıklık’ın yeğeni olan Mehmet Akif Bağır, Mal Müdürü iken Yurt Dışı Türkler Başkanlığı’nda Daire Başkanlığı’na getirilmişti. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Hasan Davulcu ise 24 Haziran seçimlerinde AKP Amasya Milletvekilliği aday adaylığı için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa etmişti.

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