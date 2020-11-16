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Erdoğan ''TL'ye dönün'' diyor ama... 48 ilde döviz birikimleri TL'yi geçti

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Türkiye'de 81 ilin 48'inde döviz birikimleri TL'yi geçti. Yabancı para tasarruf oranı Nevşehir’de yüzde 68'e ulaştı. Bu yıl en hızlı döviz biriktiren il ise Çankırı oldu.
Erdoğan ''TL'ye dönün'' diyor ama... 48 ilde döviz birikimleri TL'yi geçti

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 6 Kasımla biten haftada 224 milyar doları aştı ve toplam mevduatın yüzde 55,6'sına yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, Türkiye'de döviz tasarruf oranı en yüksek illerin İç Anadolu Bölgesi'nde olduğu görülüyor.

Nevşehir, toplam tasarruf mevduatı hacmi içinde yüzde 68 olan döviz birikimiyle dolarizasyonda ilk sırada yer alıyor.

ERDOĞAN'DAN TL ÇAĞRISI
Geçen hafta AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan tercihlerini Türk Lirası'ndan yana kullanmalarını istiyorum. Yatırım yapıldığında en yüksek kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

48 ilde tasarruflardaki döviz oranı yüzde 50'yi geçiyor.

767,6 milyar TL'lik toplam tasarrufu bulunan İstanbul'da döviz mevduatının toplam mevduata oranı yüzde 62,2 seviyesinde.

İstanbul bu oranla Türkiye'de 7.sırada yer alıyor.

Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre, 6 Kasım itibarıyla bireyler ve firmalar döviz mevduatlarının yüzde 54'ünü dolar, yüzde 28.9'unu euro, yüzde 15.2'sini altın, kalanını da diğer para cinsinden tutuyor.

Mevduatlardaki yabancı para oranı 2003'te yüzde 56.2 ile zirveye çıkmış, 2011'de yüzde 27.6 ile en düşük seviyesini görmüştü.

 

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