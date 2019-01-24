Erdoğan: Trump'ın Venezüella açıklaması beni şok etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandıktan çıkana saygı duyacaksınız. Sandıktan çıkana eğer saygı duymuyorsanız bunun adı demokrasi değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandıktan çıkana saygı duyacaksınız. Sandıktan çıkana eğer saygı duymuyorsanız bunun adı demokrasi değildir" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandıktan çıkana saygı duyacaksınız. Sandıktan çıkana eğer saygı duymuyorsanız bunun adı demokrasi değildir. Demokrasinin mücadelesini verenlerin, dünyada demokrasi mücadelesi verenlerin ve sandıkta çıkanların yanında yer alması gerekir" dedi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Maduro inandığı yolda dik durur, devam ederse Venezuela halkının desteklediği, sandıktan çıkardığı liderinin arkasında duracağına inanıyorum. Milli iradeye aykırı yollarla bazı yöntemlerin denenmesini doğru bulmuyorum. Madoru sandıktan çıkmıştır. Sayın Trump'ın bu tür bir açıklaması demokrasiye inanmış bir insan açısından beni de şok etti".

Erdoğan, Maduro'yu o ana kadar tanımamasına rağmen 15 Temmuz'da kendilerini hemen aradığını ancak Avrupa Birliği'nin uzun süre Türkiye'yi aramadığını söyledi.

'AVRUPA BİRLİĞİ'NİN VERMİŞ OLDUĞU SÖZ YERİNE GELMİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye göç sorunu noktasında vermiş olduğu sözü yerine getirmediğini belirterek, "Daha önce bizlere 3 artı 3, 6 milyar euro olarak verilmiş olan sözün ne yazık ki şu anda adeta bir çeyreği verilmiş durumda" diye konuştu.

MALTA CUMHURBAŞKANI: TÜRKİYE'NİN AB'YE KATILIMINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Malta Cumhurbaşkanı Preca, "Malta olarak Türkiye'nin AB'ye katılımını desteklemeye devam edeceğiz. Müreffeh bir Avrupa ve bölge için bu gerekli" diye konuştu.