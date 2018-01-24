  • BIST 119.648
  • Altın 162,973
  • Dolar 3,7387
  • Euro 4,6277
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAErdoğan: "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır"

Erdoğan: "TSK ve ÖSO Afrin'i kontrol altına alıyor"

»
Erdoğan: "TSK ve ÖSO Afrin'i kontrol altına alıyor"
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarıyla sürdüğünü belirterek, TSK ile ÖSO'nun adım adım Afrin'i kontrol altına aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarıyla sürdüğünü kaydederek, TSK ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'nun adım adım Afrin'i kontrol altına aldığını ve "terör örgütünün son mensubu da etkisiz hâle getirilene kadar" bu operasyonun devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 44'üncü Muhtarlar Toplantısı'nda, "Bu oyuna bizden başka dur diyenin çıkmamasını üzüntüyle karşılıyoruz. Menbiç'ten başlayarak sınırlarımız boyunca bu oyunu boza boza devam edeceğiz" diye konuştu. Erdoğan, "Obama döneminde de bir harekâtımız vardı. Obama bizi aldattı. Menbiç'i teröristlerden temizleme harekâtıydı ama Obama sözünde durmadı. Çünkü hesap başkaydı, hesap orada adeta yeniden bir terör devleti oluşturmanın hesabıydı ama adını Kürt devleti koyuyorlardı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zeytin Dalı operasyonunda şehitlerimiz, gazilerimiz var ama Özgür Suriye Ordusu ve bizim şehitlerimizle beraber 7-8 şehidimiz varsa dört gün içerisinde, karşı taraftan da tespit ettiğimiz kadarıyla 268 kişi etkisiz hâle getirildi. Kararlı bir şekilde bu devam edecek. Bunların kökünü kazıyacağız" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bizim derdimiz oranın toprakları değil, orada adaletin tesisidir. Bizim derdimiz, 3,5 milyon Suriyeli benim ülkemde yaşıyor, bu insanların kendi topraklarına dönüşünü sağlamaktır" dedi.

Erdoğan Trump ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı telefon görüşmesinde, beşinci gününe giren Zeytin Dalı Harekâtı'nı ele alması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Salı günü Paris'te yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'a NATO ortakları Türkiye ve ABD'nin Suriye'de işbirliği yapabilmesi için ABD'nin YPG'ye sağladığı desteği kesmesi gerektiğini ifade ettiğini belirtmişti.

Erdoğan'dan Alman polisine eleştiri

Erdoğan muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada, hafta başında Almanya'nın Hannover kentindeki havalimanında Afrin operasyonunu protesto eden bir grup ile Türkiye’ye gidecek yolcular arasında yaşanan arbedeye de değindi.

Alman polisini eleştiren Erdoğan, "İşte dost Almanya. Bakınız yolcularımız Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapıyorlar ve orada PKK terör örgütü oradaki kardeşlerimizi havalimanında alıyorlar tekme tokat, ellerindeki sopalarla, çeşitli araçlarla dövmeye yöneliyorlar. ve Alman polisi izliyor, seyrediyor. Böyle güvenlik olabilir mi? Bu senin en güvenli oldugun yer. Neresi? Havalimanı. Havalimanında bu yapılıyor. Bunlara müdahale yok. Nereye kadar? Nasıl olacak bu?" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "E biz bu gördüklerimize sessiz mi kalalım? Bugüne kadar zaten hep bunları yuttuk, yuttuk, yuttuk. Hep söylenen şey: İşte 'Yargı var. Hukuk var.' Tamam da ya bu nasıl yargı? Bu nasıl hukuk? Oradaki yolcunun yol güvenliği yoksa, e sen nasıl devletsin diye sormazlar mı? Bizde böyle bir şey olduğu zaman hemen ayağa kalkıyorsunuz. Kusura bakmayın. Biz bu gerçekleri de söyleyeceğiz" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD ve Fransa'dan Türkiye'ye itidal çağrısı23 Ocak 2018 Salı 18:34
  • Türkiye genelinde Afrin gözaltıları devam ediyor23 Ocak 2018 Salı 12:37
  • Sosyal medyada Afrin paylaşımlarına gözaltı22 Ocak 2018 Pazartesi 17:29
  • TC Başbakanı Yıldırım'dan medyaya 15 maddelik ‘Zeytin Dalı’ listesi22 Ocak 2018 Pazartesi 11:29
  • Kılıçdaroğlu: Komşularımızla huzur içerisinde yaşamak isteriz21 Ocak 2018 Pazar 14:54
  • Yaşar Yakış: Türkiye, Suriye'de ABD'yle çatışabilir21 Ocak 2018 Pazar 14:46
  • Analiz: Zeytin Dalı'nın vadetmediği barış21 Ocak 2018 Pazar 14:38
  • Erdoğan: "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır"20 Ocak 2018 Cumartesi 18:03
  • TSK: Afrin'den açılan taciz ateşine karşılık verildi20 Ocak 2018 Cumartesi 14:55
  • Eski KTBK komutanı ile Kurmay Başkanı tutuklandı19 Ocak 2018 Cuma 12:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti