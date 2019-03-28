Kurdaki artışı değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm bunlar Batı'nın, başta Amerika'nın, Türkiye'yi sıkıştırma operasyonlarıdır" dedi. Erdoğan gençlere, TL biriktirmelerinin daha isabetli olacağını söyledi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan "gençlerle buluşma" toplantısında, ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, döviz kurundaki artışla ilgili olarak, "Tüm bunlar Batı'nın, başta Amerika'nın, Türkiye'yi sıkıştırma operasyonlarıdır" dedi.

"Şimdi son olarak döviz, faiz kur sıkıştırma operasyonları ne oldu? Ters tepti. Şimdi Türk Lirası bulamıyorlar" diye konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ödeme yapma noktasında sıkıntıya düştüler. İş ters döndü. Bunu yapamayınca da şu anda Türk Lirası prim yaparken, dolar düşmeye yöneldi. Biz ekonomideki iyi bir konumdayız. Yerel seçimde ekonomiyle Türkiye'ye yaptırım uygulayamazsınız."

Bir gencin sorusu üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere TL biriktirmelerinin daha isabetli olacağını da belirtti.

Türk lirası bugün dolar karşısında yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti. Dolar/TL kuru 5,59 seviyesinde seyrediyor.

'Enflasyon sıkıntımız var'

"Ekonomide iyi konumdayız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon konusunda ise sıkıntı yaşandığını belirtti:

"Burada bizim bir sıkıntımız var onu söyleyeyim. O da nedir? Enflasyon meselesi. Enflasyonda düşüş hafif de olsa başladı. Fakat burada tabi asıl sıkıntı faiz konusudur. Faizi aşağı düşürdükçe enflasyon aşağı düşecektir. Olay enflasyonda; aslında patates domates değil. Asıl mesele faizdir. Ben de bir ekonomistim."