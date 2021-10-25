Erdoğan: Türk yargısı kimseden talimat almaz, kimsenin emrine girmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan kabine toplantısı sona erdi.
Erdoğan'ın toplantının ardından basın açıklaması yapıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;
- Büyükelçilerin artık Türkiye'nin egemenlik hakları konusundaki beyanlarında daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz
- Türkiye'nin nezaketini, zaaf olarak görerek eski alışkanlıklarına yönelenler, yaptıkları yanlışları kabullenmedikleri sürece cevaplarını alacaklardır. Son dönemde bazı ülkelerin büyükelçiliklerinden yapılan açıklamayı da aynı şekilde kabul ediyoruz. Bu tavır ülkemizdeki yargı teşkilatını, savcılarımızı, avukatlarımız tüm yargı mensuplarına karşı yapılmış bir hakarettir. Türk yargısı kimseden talimat almaz, kimsenin emrine girmez.
- Bizim amacımız kriz çıkarmak değil, Türkiye'nin onurunu, gururunu haysiyetini korumaktır. Bugün büyükelçiliklerden yapılan açıklamayla yanlışlıklarından geri dönülmüştür. Ülkemizin bağımsızlığına saygı duymayan hiç kimsenin sıfatı ne olursa olsun, bu ülkede barınamayacağını da ayrıca ifade etmek istiyorum.
- Türkiye'nin bugün yaşadığı en büyük sancılardan biri de yerli ve milli duruş sergilemeyen güruhtur. Önümüzdeki dönemde güvenlikten ekonomiye pek çok sorunumuzla birlikte bu hastalıklı zihniyetten de kurtulacağız.
- Şu anda bakıyorsunuz her evde araba var, kapıcısında araba var. Şu anda 2. el araba yetişmiyor zaten. Bunları nasıl görmemezlikten geliyorsunuz . Ama bunu tv ekranlarından vatandaşa anlatıp kandırabilirsiniz ama bizi kandıramazsınız. Çünkü biz her şeyin istatistiğini tutuyoruz
- Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki maliyet satış fiyatlarında devlet olarak sübvansiyon yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu doğrultuda atacağımız ilave adımlarımız olacak.
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