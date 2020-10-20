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Erdoğan: Türkiye ile birlikte ortak bir gelecek kurma kararlığının nişanesi olarak görüyoruz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türklerinin sandıkta ortaya koydukları tercihi, Türkiye ile birlikte ortak bir gelecek kurma kararlığının nişanesi olarak görüyoruz" dedi.
Erdoğan: Türkiye ile birlikte ortak bir gelecek kurma kararlığının nişanesi olarak görüyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. 

Erdoğan’ın açıklamasından öne çıkanlar:

''Öncelikle KKTC'de yapılan seçimlerde seçilen Ersin Tatar'ı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi Kıbrıs Türkleri'nin yanında olmaya devam edecektir.

Doğu Akdeniz'i kapsayan etki alanı mücadelesinde Türkiye'nin gösterdiği duruşa Kıbrıslı Türkler de sahip çıkmıştır.

KARADENİZ'DEKİ DOĞALGAZ ARAMALARI

Fatih Gemimizin, Tuna 1 kuyusundaki sondajlarında keşfedilen gaz miktarı 405 milyar metreküpe ulaştı. Fatih gemimiz, önümüzdeki ay Türk Ali kuyusunda sondaja başlayacak. Elimizdeki veriler, Tuna 1 kuyusundaki gibi verimli keşif haberleri alabileceğimize işarete ediyor.

Bir çok milletin ağır bedeller ödeyerek elde ettiği şeylere bizim çalışarak ermemiz büyük bir başarıdır. Bu başarı milettimizin geleceği için kullanılacak. Buradan kazanılan her kuruş yine milettimiz için harcanacaktır.  

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇATIŞMASI

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine tüm imkanlarımızla destek vereceğiz. Destek verdik ve vermeye devam edeceğiz."

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