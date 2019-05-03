Erdoğan: Türkiye kanatlanıp uçma aşamasının eşiğine gelmiş durumda

AKP’li TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Ödül Töreni” isimli etkinlikte konuştu.

Konuşmasında AKP Türkiyesi’nin icraatlarını aanlatan Erdoğan, “Türkiye iğneyle kuyu kazma dönemini geride bırakıp, kanatlanıp uçma döneminin eşiğine gelmiş durumdadır.” iddiasında bulundu.

Erdoğan’ın konuşmalarından satır başları;

“IDEF Savunma Sanayi Fuarında çok önemli ürünlerin sergilendiğini gördük. Diğer ülkelerin yarım asırda geldiği yere bizim firmalar 3-5 yıllık gayretle ulaştı.

Ülkemizi hedef alan saldırılar karşısında çok daha güçlü duruş sergileyebiliyoruz. Tuzaklar, tezgahlar karşısından kendi göbeğimizi kendimiz kesmeyi başardık. İnovasyona uygun yapımız bu başarıdaki en önemli sebeptir.

Geçen ay itibarıyla ihracatımız geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 5,4 artarak 15 milyar 273 milyon dolara ulaştı. İhracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 84,4’e ulaştı.

2023 hedeflerimize ulaşabilmek için yaptığımız ihracatın katma değerini yükseltmemiz gerekiyor. Türkiye iğneyle kuyu kazma dönemini geride bırakıp, kanatlanıp uçma döneminin eşiğine gelmiş durumdadır.

İhracatımızın katma değerini geliştirmek için inovasyona daha çok önem vereceğiz.”