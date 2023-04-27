Erdoğan: Türkiye nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde kritik bir eşik daha aşılıyor. İlk ünitenin devreye alınması için geri sayımın başladığı projede, bugün taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santral "nükleer tesis" statüsü kazanıyor.

Türkiye'yi enerji alanında bir üst lige taşıyacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali, nükleer yakıta kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı videokonferans ile katıldı.

Türkiye'nin nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, santralin tüm ünitelerinin 2028 yılına kadar hizmete gireceğini duyurdu.

"Ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10'u bu santral tarafından sağlanacaktır." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretileceğini söyledi.

Öte yandan Erdoğan, farklı planlarda inşa etmeyi planladıkları 2. ve 3. nükleer santralleri için en kısa sürede harekete geçeceklerini de açıkladı.

"TÜRKİYE NÜKLEER GÜÇ SAHİBİ ÜLKELER LİGİNE YÜKSELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Bugün Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak büyük bir hamlenin sevincini paylaşmak üzere bir aradayız. Bu gurur günümüze iştirak eden başta Cumhur İttifakı'nın ortaklarımız olmak üzere tüm misafirlerimize, tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu törenle aynı zaman da milletimize olan bir sözümüzü, bir ahdimizi daha gerçekleştirmiş oluyoruz. Türkiye nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldi.

Akkuyu NGS'nin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz. Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle beraber artık Akkuyu, bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır. Böylece ülkemiz 60 senelik bir geçikmenin ardından da olsa dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir. Bugün dünyada 422 nükleer reaktör faal halde olup, 57'sinin de yapımı devam ediyor. AB elektriğinin yüzde 25'ini nükleerden elde ediyor.

Avrupa Komisyonu, nükleer enerjiyi "yeşil enerji" kabul ederek, tereddütleri gidermiştir. Biz de Akkuyu ile ülkemizi bu gelişmenin parçası haline getirdik.

"ELEKTRİK TÜKETİMİNİN YÜZDE 10'U BU SANTRAL TARAFINDAN SAĞLANACAK"

Santralin tüm üniteleri 2028'e kadar hizmete girecektir. Pek çok önemli proje gibi Akkuyu da milli bütçemize yük getirmeyen finansman modeliyle hayata geçirildi. Akkuyu, Rusya ile en büyük ortak yatırımımızdır. Santralin tüm üniteleri peyderpey 2028'e kadar hizmete girecek. Ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10'u bu santral tarafından sağlanacaktır.

Tam kapasite devreye girdiğinde burada yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek.

Doğalgaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1,5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli gelirimizin artışına da olumlu yönde etki yapacaktır.

Santralimizin 6 Şubat depremlerinden etkilenmemesi, mühendislerimizin ve işçilerimizin işlerini ne kadar titizlikle icra ettiklerini gösteriyor. Projedeki tecrübemiz ışığında, farklı bölgelerde inşa etmeyi planladığımız 2. ve 3. nükleer santrallerimiz için en kısa sürede harekete geçeceğiz.

PUTİN: TÜRKİYE VE RUSYA'NIN EN BÜYÜK PROJESİ

Akkuyu Nükleer Santrali'nin Türkiye ve Rusya'nın en büyük projesi olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin "Akkuyu Nükleer Santralii tesisinde bu noktaya gelebildiği için herkesi tebrik ediyorum. Ekonomi ve enerji alanında ilişkilerimiz daha da gelişecek." dedi.

Türkiye'de kurulacak gaz merkezi ile ticaretin artacağını belirten Putin, "Dünyanın en büyük nükleer santralini kurmaktayız." dedi.

YAKIT ÇUBUKLARI 1,5 YIL BOYUNCA ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILACAK

Türkiye'ye getirilecek yakıt çubukları, Akkuyu NGS'nin faaliyete geçmesiyle 1,5 yıl boyunca elektrik üretiminde kullanılacak. Kullanım ömrünü tamamlayan nükleer yakıt çubukları önce reaktör bölgesinde hazırlanan bir havuzda soğutma işlemine alınacak. Ardından da hazırlanan özel bir yerde muhafaza edilecek.

Yakıt çubuklarıyla kullanım süresince 124 bin 500 vagon kömürden elde edilen enerjiye eş değerde ısıdan, karbondioksit salımı olmaksızın elektrik üretilecek.

AKKUYU'DA NGS İNŞAATI 2018 YILINDA BAŞLADI

Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de atıldı. Böylece, ilk ünitenin inşasına ilişkin tam kapsamlı inşaat çalışmaları resmen başladı.

Bundan 2 yıl sonra, 8 Nisan 2020'de ikinci ünitenin inşasına başlanmasıyla çalışmaların ivme kazandığı projede, üçüncü güç ünitesine ilk beton 10 Mart 2021'de törenle dökülürken, dördüncü ve son ünitenin temeli ise 21 Temmuz 2022'de atıldı.

Dört ünitede de inşaat ve montaj çalışmalarının aynı anda yürütüldüğü projede böylelikle en yoğun inşaat aşamasına geçildi. Akkuyu NGS, aynı zamanda dünyanın en büyük nükleer enerji santrali inşaat sahası haline geldi.

Çalışmaların inşaat sahasının tamamında hız kesmeden devam ettiği projede, çoğunluğu Türk çalışanlardan oluşan binlerce kişi görev alıyor. İnşaat sahasında çalışan kişi sayısı en yoğun dönemde 30 bini buldu. Bugüne kadar 140 bin ton inşaat demirinin kullanıldığı ve 1,3 milyon metreküp betonun döküldüğü santralin yapımında 1300'den fazla iş makinesi görev yapıyor.

Akkuyu için hummalı bir çalışma yürütüldü. Tesisin ilk reaktörünün devreye alınması için bütün hazırlıklar tamamlandı.

"AKKUYU" DIŞA BAĞIMLIMLILIĞI AZALTACAK

Her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi "III+" nesil reaktörlü 4 üniteden oluşacak Akkuyu NGS, toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak.

Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, tek başına Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılaması öngörülüyor.

Akkuyu NGS'nin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün ise 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.

Sıfır emisyonla, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan kesintisiz elektrik üretilebilecek santral, Türkiye'nin "2053 net sıfır emisyon" hedefine sağlayacağı katkıyla da öne çıkıyor. Akkuyu NGS'nin işletmede kalacağı 60 yılda toplam 2,1 milyar ton karbon emisyonunu engelleyeceği hesaplanıyor.

İstihdam oranı proje aşamalarına göre değişen santralin işletme döneminde, 4 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.