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Erdoğan: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi

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Erdoğan: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi
Erdoğan: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi

Cuma günü 'müjde' duyuracağını söyleyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde açıklamalarda bulunuyor. Reuters, iki Türk yetkiliye dayandırarak, Türkiye'nin Karadeniz'de 'önemli' bir doğal gaz rezervi bulduğunu yazmıştı. 

Erdoğan'ın açıklamalarından başlıklar şöyle: 

"Dünyada yaşanan hiçbir kaos yoktur ki gerisinde enerji meselesi yatmasın. Enerji bağımsızlığın tesisinde de büyük öneme sahip. 

Suriye'de son yıllarda yaşananları düşünün, birileri doğruda petrol üretim tesislerine yönelmiştir. Aynı durumda Libya'da da karşılaştık. Birileri petrol sahalarının dibinde bitivermiştir. Enerji kaynaklarının paylaşımı kavgası vardır. Hep önce insan dedik.

İnsanlık bizde petrol onlarda kalmış. olabilir. Rabbim bize görülmedik zenginlikte kapı açtı. Bu alanda en üst lige çıkmış Türkiye var. Ülkemizde çok uzun yıllar boyunca doğal gaz ve petrol arama çalışmaları kiralama usulüyle yapıldı.

Kimsenin günahını almıyoruz aradılar ama bulamadılar. Doğrudan milli kuruluşlarımız aracılığıyla yürütülmesini kararlaştırdık. 

Derin deniz sondajlarını yapmanın arayışlarını girdik. "

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