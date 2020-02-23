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Erdoğan: 'Türkiye Yeni Bir İstiklal Harbi’nden Geçiyor'

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Erdoğan, Türkiye’nin ekonomiden teröre kadar birçok alanda yeni bir İstiklal Harbi verdiğini söyledi.
Erdoğan: 'Türkiye Yeni Bir İstiklal Harbi’nden Geçiyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ekonomiden teröre kadar birçok alanda yeni bir İstiklal Harbi verdiğini söyledi. İzmir’de Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun açılış töreninde konuşan Erdoğan, “Ülkemizde Gezi'den sonra yaşanan hiçbir hadise, tabii mecrasında gelişerek ortaya çıkmamıştır. Hepsinin gerisinde bir senaryo, tuzak vardır” dedi.

Türkiye'nin Suriye ve Libya politikalarının bir macera ya da keyfe keder bir tercih olmadığını söyleyen Erdoğan, "Bugün Suriye, Libya, Akdeniz ve genel olarak bölgemizde vermekten kaçındığımız her mücadele, yarın bize daha ağır bir faturayla geri döner” diye konuştu.

“Türkiye’nin gücü ve kapasitesi bağımsız siyaset izlemeye yeterlidir”

Erdoğan, bu mücadelede Türkiye ile diğer güçlerin çıkarlarının zaman zaman çatıştığını belirterek, “Hamdolsun Türkiye’nin gücü ve kapasitesi bağımsız siyaset izlemeye yeterlidir. Gerekirse tek başımıza adımlar atarak ülkemizi doğru hedeflerine götürmeye çalışıyoruz. Artık Türkiye'nin gücü ve kapasitesi, bağımsız siyaset izlemeye ve bunu sahada hayata geçirmeye yeterlidir. Hem siyasette hem diplomaside, gerektiğinde askeri gücümüzü en üst düzeyde kullanıyoruz. Sahada ve masada tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Netice almayı başardık. Bugün sıkıntı yaşadığımız noktaları sebebinin geçmişte güçlü duruş sergilenmemesinden kaynaklandığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Coşkulu bir kalabalığa seslenen ve konuşması sık sık sloganlarla bölünen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye, Suriye’de, Libya’da, Akdeniz’de mücadele verirken, hiçbir dayanağı olmayan tartışmalarla Türkiye’nin enerjisi heba edilmek isteniyor. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. İşimize bakacağız. Boş tartışmalarla geçirilecek tek bir anımız bile yok. Asıl işlerimize dört elle sarılacağız. Ama meydanı da bunlara bırakmayacağız”.

Putin, Merkel ve Macron’la görüşme 5 Mart'ta

Dün Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’le görüştüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bütün bu değerlendirmelerden sonra da yol haritamızı belirledik. Masada olduğumuzu her tarafa duyuracağız. Başarılarımız küresel düzeyde denklemi değiştirecek sonuçlar doğuracak. Küresel güçlerin senaryolarına teslim olmayıp tüm mazlumların yüreğinde umut yeşertiyoruz. İnşallah bu millet bir kez daha kazanacağı başarılar ve zaferlerle tarihin gidişatına yön verecektir” dedi.

Açılış sonrasında Bergama'ya geçerek halka hitap eden Erdoğan, yeni görüşme için tarih de verdi. Erdoğan, ''Bizim açımızdan İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı Harekatı bölgesi kadar önemlidir. Bu konudaki kararlılığımızı dün akşam Sayın Putin'e de açıkça ifade ettim. Dün öğlen Sayın Merkel'e, Sayın Macron'a da ifade ettim. Bundan sonraki süreçte 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz, tekrar bu konuları konuşacağız. İnşallah bu meselede de ülkemizin ve Suriyeli kardeşlerimizin çıkarlarına en uygun neticeyi elde edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Libya’daki Suriyeli savaşçılar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Doğu Akdeniz’de sadece Türkiye yok” dediğini belirten Erdoğan, “Biz orada sondaj gemilerimizle vardık, sismik araştırma gemilerimizde vardık. Bay Kemal sen bunları söylediğin zaman 2 sondaj gemimiz vardı, şimdi 3’üncüyü de aldık, haberin olsun. Doğu Akdeniz’de sadece sismik ve sondaj gemilerimizle değil firkateyn ve uçaklarımızla oradayız. Biz 500 yıl önce oradaydık bugün de oradayız” dedi.

Erdoğan, dün Libya’da Suriyeli savaşçılar da bulunduğu yönündeki açıklamasını İzmir’de de tekrarlayarak şunları söyledi: “Gayrimeşru, ücretli lejyoner Hafter’e karşı kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli ordumuzdan ekiplerimizle beraber oradayız. Tabii birkaç tane şehidimiz var. Şunu da söyleyelim, birkaç şehidimizin karşılığında 100’e yakın o lejyonerlerden etkisiz hal getirildi. Şehitler tepesi boş kalmayacak”.

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