TC Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de 'evine ekmek götüremeyen' diye bir şey var mı; en iyi konumda olan ülkeyiz

AKP Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'askıda ekmek' kampanyasının muhalefet tarafından eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine "Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı? Buna inanıyor musunuz? Bazı şeyleri siz kendiniz bir çözün. Var mı böyle bir şey?" dedi.

Erdoğan bugün partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "askıda ekmek" kampanyası başlatmasının eleştirilmesinin hatırlatılması üzerine, "Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı? İnanıyor musunuz buna? Bugün Türkiye asgari ücretiyle, maaşıyla her şeyiyle çok ülkeleri geride bırakmış. Büyüme oranına bakıyorsun, şu anda dünyada en iyi olan bir ülkeyiz" diye konuştu.