Erdoğan: Türkiye’nin Akdeniz’de Yaşanan Gelişmeleri Tribünden İzlemesi Mümkün Değil

Çalıştayın sadece bilim insanlarının, diplomatların, öğrencilerin değil, siyasetçilerin de ufkunu açacak değerli tartışmalara vesile olacağına inandığını dile getiren Erdoğan, “Doğu Akdeniz ile ilgili meseleler bizimle beraber dünyadaki birçok devletin ve akademik kuruluşun da öncelikli gündemini oluşturuyor” dedi…

Akdeniz’e kıyısı olsun veya olmasın pek çok ülkenin bölgede yaşanan olayları yakından takip ettiğini ve bir şekilde müdahil olmaya çalıştığını ifade eden Erdoğan, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu eksenli tüm tartışmaların odağında Doğu Akdeniz’in yer aldığını anımsattı…

Kamuoyuna yansıyan kimi bilimsel araştırmaların, bölgedeki çıkarılabilir doğal gaz miktarının 3,5 trilyon ile 10 trilyon metreküp arasında olduğunu ifade ettiğini kaydeden Erdoğan, “Aynı şekilde bölgede 1,5 ile 3,5 milyar varil civarında petrol rezervinin mevcut olduğu hesaplanmaktadır. Ekonomik gücü, konumu ne olursa olsun bölgemizdeki hiçbir ülke, bu potansiyeli görmezden gelemez” dedi…

Erdoğan, özellikle Türkiye gibi, Akdeniz’in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesinin burada yaşanan gelişmeleri tribünden izlemesinin mümkün olmadığını belirterek, “Biz de hem kendi menfaatlerimizi garanti altına almak, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki kardeşlerimizin haklarını korumak için süreci çok yakından takip ediyoruz” açıklaması yaptı… Erdoğan, “Ülkemizin, Antalya sahillerine hapsetmeyi amaçlayan plan ve haritaları kabul etmeyeceğini açıkça dile getirdik. Tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğimizi, emperyalist yayılmacılığa izin vermeyeceğimizi muhataplarımıza ifade ettik” dedi…

Türkiye’nin kimsenin hakkını ve hukukunu gasp etme peşinde olmadığını belirten Erdoğan, “Biz sadece haklarımızı elimizden almaya çalışan korsan zihniyete karşı dik bir duruş sergiliyoruz. Nitekim geride bıraktığımız birkaç ayda yaşananlar, Türkiye’nin bu konudaki kararlılığının tezahürü olmuştur” dedi…

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz meselesinde barıştan, iş birliğinden, hakkaniyetten ve adaletin tesis edilmesinden yana olduğunu vurgulayarak, bunun yolunun da karşılıklı saygıya dayalı müzakereden geçtiğini anımsattı… Erdoğan, “Akdeniz’deki sorunlar, bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebileceğimize inanıyoruz.

Şayet Akdeniz’de kalıcı çözüm yolunda mesafe alınmak isteniyorsa, diplomasiye şans tanınmalıdır. Zira diplomasi ve müzakere bizi ortak paydada buluşturacak en kestirme, en garanti yoldur. Bu konuda Türkiye, 2003’ten beri Yunanistan ve Rum Yönetimi’nin tüm şımarıklıklarına rağmen soğukkanlılığını muhafaza etmiştir. Bugün de aynı uzlaşmacı tavrımızı sürdürüyoruz. Avrupa Birliği, içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı, Rum Kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz’de bir ‘koçbaşı’ gibi kullanılmasına müsaade etmemelidir.

Birlik dayanışması adı altında, Kıbrıs Türklerine ve Türkiye’ye daha fazla haksızlık yapılmamalıdır” dedi Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e kıyıdaş tüm bölge ülkelerinin ve Kıbrıs Türklerinin yer alacağı bir konferans düzenlenmesi önerisinin halen masada durduğunu hatırlatan Erdoğan, “Muhataplarımızdan, Türkiye’nin uzattığı bu eli havada bırakmamalarını bekliyoruz. Başta Yunanistan olmak üzere Akdeniz’de komşumuz olan tüm ülkeleri, bu meseleyi ‘sıfır toplamlı bir oyun’ olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum.

Sağduyu, samimiyet ve aklıselimle hareket edildiğinde, herkesin hakkını koruyan, kazan-kazan temelli bir formül bulabileceğimize inanıyorum” dedi…