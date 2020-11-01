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Erdoğan: Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler

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Erdoğan: Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler
Erdoğan: Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler

Samsun'daki konuşmasında ekonomik gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler" dedi, "Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır" diye devam etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

  • ​(İzmir'deki deprem) Şu an itibarıyla 58 vefatımız, 896 yaralımız var. Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız.
  • AK Parti milletin partisidir. her kim bunu unutur ve AK Parti'yi şahsi hesaplarının adresi haline dönüştürürse karşısında milletimizi ve bizi bulur. Türkiye genelinde üye sayımız 11 milyonu geçti. Üye sayımızı sürekli artırmamız demek seçimden önce seçim kazanmak demektir.
  • Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor.
  • Salgın döneminde içinde yaşadıkları güvenin ilk krizde parçalanmasını görmelerine rağmen eski alışkanlıklarını sürdürüyorlar. Bu değişim sürecinin önüne set koyabilmeleri mümkün değildir.

     

  • Biz kardeşliğimizi sıkı tuttuğumuz sürece aşamayacağımız süreç yoktur. Geçmişte uzunca bir süre ülkemizi istedikleri gibi biçimlendirmek için kullandıkları araçları ellerinden aldık. Bizim dönemimizde de aynı oyunları oynadılar ama hep hüsrana uğradılar. Yardım isteyen herkese el uzattık. Biz bu dünyada alan el değil veren el olmak için var olduğumuzu ispatladık.

  • Ekonomimize yönelik saldırıların maliyetleri oldu. Hedeflerimize ulaşmak için hızla yol alırken bizi yavaşlattılar ama ülkemizi bu kutlu yoldan geri döndüremediler. Milletimizin beraberliğini bozamadılar. Kurdukları tuzakları bozduk.

  • Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar, Türkiye'yi terörle dize getiremediler, Türkiye'ye darbeyle yıkamadılar, Türkiye'yi tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler, Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler. Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır.
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