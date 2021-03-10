Erdoğan: Türkiye’yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde yeni bir adım daha atıldı.

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde yeni bir adım daha atıldı.

Santralin 3’üncü reaktörünün temeli törenle atıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin törene video konferans yöntemiyle katıldı.

Türkiye’nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde üçüncü ünitenin temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin milli enerji altyapısına nükleer gücü de dahil etme kararının, enerji tedarik güvenliği yönünde atılan stratejik bir adım olduğunu söyledi.

Erdoğan, “Hedefimiz, enerji üretirken sıfır emisyonla çalışan ve çevreye hiçbir zararı olmayan nükleer enerjiyi ülkemizin enerji sepetine eklemektir. Kurulu gücümüz içerisindeki yerli ve yenilenebilir enerjinin payı yüzde 63,7 seviyesine ulaştı. Karadeniz’deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz, bağımsız enerji, güçlü Türkiye kararlılığımızın en önemli adımlarından biri oldu. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türkiye’yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’mizi en ileri düzeyde güvenlik sistemleriyle donatıyor, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı standartlarına uygunluğuna mutlaka dikkat ediyoruz”dedi

Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin de, Türkiye Rusya Ortak projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile yeni bir dönemin başladığını kaydetti ve projenin gerçekleştirilmesinin Türkiye’nin enerji güvenliğine ciddi katkılar sağlayacağını söyleyerek, projenin çevre dostu olması için ellerinden geleni yaptıklarını iafde etti.