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"Erdoğan, TÜSİAD yöneticilerine neler söyledi?"

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"Erdoğan, TÜSİAD yöneticilerine neler söyledi?"
"TÜSİAD'ın zayıflamasını istemeyiz; İlanla hükümet değiştirme dönemleri artık tarihte kaldı.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve Yönetim Kurulu üyeleri ile gerçekleştirdiği görüşmenin perde arkasını yazdı. Müderrisoğlu, Erdoğan'ın TÜSİAD yöneticilerine "TÜSİAD'ın zayıflamasını istemeyiz. İlanla hükümet değiştirme dönemleri artık tarihte kaldı. Geçmişte, TÜSİAD'la ilişkilerimizdeki sorunlar, kamuoyu önünde ve medya aracılığıyla mesaj vermelerindenkaynaklandı. Benimle bu şekilde doğrudan konuşun" dediğini aktardı. 

Okan Müderrisoğlu'nun "Cumhurbaşkanı’ndan TÜSİAD’a mesajlar..." başlığıyla yayımlanan (4 Mart 2017) yazısı şöyle:Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni TÜSİAD yönetimi ile kısa süre önce gerçekleşen sohbetinin perde arkası oldukça ilginç. İzlenimler ise ilerisi için önemli. TÜSİAD açısından Sn. Cumhurbaşkanı'nın "sıcak kabulü", anlatılanları dikkatle dinlemesi, tek tek not alması görüşmenin şekil şartları bakımından dikkate değer yanları. İçerik açısından bakıldığında ise TÜSİAD, çok sayıda başlığın içinde iki hususu özellikle vurgulamış görünüyor: 1- OHAL. 2- Yatırım ortamı.

***
TÜSİAD'ın, "Muhatap olduğumuz yabancılar OHAL'in ne zaman kaldırılacağını soruyor" beyanı üzerine Sn. Cumhurbaşkanı'nın, Fransa'daki OHAL uygulamasını hatırlattığı ve iş âleminden de bu örneği vermelerini istediği anlaşılıyor. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu çoklu terör tehdidi, bilhassa FETÖ ile mücadele önceliği nedeni ile OHAL'in uzatılabileceği düşünülüyor.

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