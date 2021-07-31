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Erdoğan: Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi; THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, "Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir" dedi.
Erdoğan: Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi; THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, "Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir" dedi. 

 

Erdoğan, yangın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde faizsiz esnaf kredisi verileceğini duyururken, "KOSGEB acil desteği verilecek, 1 ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak" ifadesini kullandı. 

 

Erdoğan, "Giden canlara rahmet dilemenin ötesinde bir şey yapamayız ama yanan her şeyi yerine koyabiliriz. Anayasamızın 169. maddesine göre yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır. Türkiye'nin orman varlığını artırmış bir yönetim olarak elbette yanan her yeri fazlasıyla ağaçlandırmak başta gelen görevimizdir" diye konuştu. 

 

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

 

"Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi uzun yıllardır bu görevi yürüten THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır. Buna rağmen 2021 yılında da artık hurda görünümüne bürünen bu uçaklardan 3'ü ile 18 helikopter THK ortaklığındaki bir şirketten kiralandı. 

 

Ukrayna, Rusya ve Azerbaycan'dan son anda İran'dan gelen uçaklarla sayımız artmıştır. İHA'lar, yangınların hızla tespiti ve kontrol altına alınması konusunda bize büyük imkanlar sağlamıştır. 

 

Uluslararası kuruluşların değerlendirmelerine göre, bölgemizde yangınlara en hızlı ve etkin müdahaleyi yapan, en az zararı gören ülkeler arasında ilk sıradayız. Bugün de birileri milletin yüreğindeki yangını kısır çekişmelerine meze yapmanın gayretinde. Bu siyaset konusu yapılacak bir mesele değildir. Sosyal medya ve diğer medya mecralarında dolaşıma sokulan, miadını doldurmuş hurda araç gereç görüntüleri üzerinden yürütülen fitne, fesat, bozgunculuk faaliyetlerine kimse itibar etmemeli. Sadece yetkili mercilerin açıklamalarına kulak veriniz. Yanan alanların yeniden ağaçlandırılmasına ilk yağmurlarla birlikte başlancaktır. Bölgedeki ve diğer yangınlar konusundaki sabotaj şüphesi bizi rahatsız ediyor. Yangın çıkan yerlerdeki her türlü işaret, emera, bilgi değerlendirilerek bu soru işaretleri giderilecek. 

 

Bu vatanı ateşe verecek kadar ülkemizi ihanet içine girenler varsa, onları cezalandırmak boynumuzun borcudur. Terör örgütü ele başılarının geçen yıl ormanları yakma talimatı vermesinin ardından ülkemizdeki orman yangını sayısının ve yanan alan büyüklüğünün yaklaşık 2 katına çıktığını biliyoruz. Teröristleri nasıl dağlarda bitirmeye yaklaştıysak, şehirlerimizdeki uzantıları da kazıyıp atmakta kararlıyız. 

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