Erdoğan: Ukrayna’dan da Rusya’dan da vazgeçemeyiz

Senegal’den Ankara’ya dönüşünde uçakta gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, krizin diplomasi yoluyla çözülmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Erdoğan, NATO liderlerler zirvesi sonrası Rusya lideri Putin ile telefon görüşmesi yapmak istediğini, bu konuda görüşmelerin sürdüğünü de söyledi.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin denge politikasını sürdüreceğini söyledi ve “Ukrayna’dan da Rusya’dan da vazgeçemeyiz” dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin iki ülke ile de ileri derecede ilişkileri bulunduğunu hatırlattı.

Nato artık tavrını belirlemeli diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Karadeniz’in güvenliğini tehdit eden durumu, önümüzdeki günlerde müttefiklerimizle değerlendireceğiz. Temennimiz Ukrayna ve Rusya’nın bir an önce müzakere masasına dönmesidir.

“NATO bu video konferans zirvesiyle artık tavrını belirlemelidir, ne yapacaksa yapmalıdır. Malum Ukrayna’ya şu ana kadar ciddi asker gönderme gibi bir durumla karşı karşıya kalmadık. Herkes sadece laf yapıyor, iş yapan yok. Dolayısıyla Rusya artık sınırda ciddi denilebilecek sayıda asker yığınağı yapmış vaziyette. Tabii bu tablo karşısında neticenin ne olabileceğini kestirmek için herhalde kahin olmaya gerek yok. Bu bakımdan yapacağımız bu video konferansta NATO müttefiki üye ülkelerin liderleri bakalım neler söyleyecek. Biz de tabii söyleyeceğimizi onların da söyleyeceklerine göre belirleyecek, tavrımızı ortaya koyacağız."

"Hassasiyetlerimizi korumamız gerekiyor"

Erdoğan, Putin’in SSCB dönemine ilişkin açıklamalarını da değerlendirdi ve “"Ben burada Türk devletlerinin kastedildiğine dair bir ifade görmüyorum.” dedi.

Rusya’ya yaptırımlarla ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan, diplomasiyi işaret etti ve “Rusya’dan veya Ukrayna’dan yana bir tercih yapmak istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “Biz burada devlet yönetiyoruz, hassasiyetlerimizi korumamız gerekiyor” dedi.