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Erdoğan: Ülkemizi patlıcan üzerinden ters köşe yapmaya çalıştılar

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"Marketlerde satılanların hepsini tanzim yerlerinde satacağız"
Erdoğan: Ülkemizi patlıcan üzerinden ters köşe yapmaya çalıştılar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine ve partisine saldıranların hedefinin Türkiye olduğu görüşünü dile getirdi. Erdoğan, "Her alanda potansiyelimize güvenerek attığımız adımlarla ekonomimizi güçlendirdik, oyunları bozarak geleceği aydınlattık" diye konuştu. Erdoğan, "marketçilerin terör estirdiğini" söylerken bu mağazalarda satılan her şeyin tanzim yerlerinde de satışa sunulacağını söyledi.

Kastamonu'da konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Menfaat, makam, para için değil birbirimizi Allah için seveceğiz.

Halka tepeden bakanların aksine demokrasiyi ileri taşıdık. Gurur, kibir olmayacak dedik.

Her alanda potansiyelimize güvenerek attığımız adımlarla ekonomimizi güçlendirdik, oyunları bozarak geleceği aydınlattık. Bize işte bunun için düşman oldular. Milletimizle birlik olduğumuz için bize düşman oldular. 

(Kastamonululara hitaben) Kale kaleye karşı, kalenin dibi çarşı, gel beraber gezelim, dosta düşmana karşı...

Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye saldıranların meselesi aslında Türkiye'dir. Kastamonu'ya son 16 yılda 15 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 971 yeni derslik yaptık. TOKİ vasıtasıyla 3 bin 556 konut projesini hayata geçirdik. 

Millet bahçelerinde yatıp yuvarlanacağız, oralarda dinlenme fırsatı yakalacağız, devlet ne için var bunun için var, AK Parti yatıyor kalkıyor bunları düşünüyor.

İstanbul'da 4 buçuk yıl belediye başkanlığı yaptım. Bunlar 'Erdoğan'ı nasıl indiririz' dediler. İndirdiler ve cezaevine gönderdiler ama her şeyde hayır var.

Bugüne kadar hiçbir meselede Türkiye'yi istedikleri gibi eğip bükemediler. Baktılar, kur, faiz, algıyla olmuyor ülkemizi patlıcan, domates, biber üzerinden ülkemizi ters köşe yapmaya çalışıyorlar. Bu hamleyi boşa çıkardık mı? Şimdi artık çadırlar kuruldu. 

Marketlerde neler varsa tanzim yerlerinde satacağız çünkü bunlar terör estirdiler.

17 yıl önce mi daha iyi yerdeydik, yoksa bugün mü daha iyi yerdeyiz?

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