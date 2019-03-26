Erdoğan: Ülkeyi baskıdan, zulümden kurtardık

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hak ve özgürlükler konusunda sorunları çözmek için çalıştıklarını ve her türlü riski göze alarak 'reformları' hayata geçirdiklerini öne sürdü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hak ve özgürlükler konusunda sorunları çözmek için çalıştıklarını ve her türlü riski göze alarak 'reformları' hayata geçirdiklerini öne sürdü. Anadilde seçim propagandası yapılabildiğini savunan Erdoğan "Ülkemiz demokrasisini yasaklardan, baskılardan, zulümlerden kurtardık. Bütün bunlarla cezaevlerinde gidip anneleri evlatlarıyla kendi dilleriyle konuşuyor mu?, konuyor" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Van mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Ankara ve İstanbul adayları Mehmet Özhaseki ve Binali Yıldırım için oy istedi. Erdoğan, yurtiçi ve sınırötesi askeri harekatların da aralıksız süreceğini ifade etti.

Erdoğan, Van mitinginde özetle şunları söyledi:

NİCE GENÇLER TOPRAĞA DÜŞTÜ: Milleti kimi zaman sağcı-solcu, Alevi-Sünni, Türk-Kürt diyerek kavga ettirmeye çalıştılar. Bu uğurda nice gençler toprağa düştü. Sonuçta ne oldu. Van deprem yıkıntıları altında inlerken bunlar kendi senaryolarını sahnelemenin peşindeydi. Ben depremin olduğu gece Erciş’e geldim. Bu terör örgütünün arkasında olanlar neredeydi? Biz dertliydik. Onun için bakanlarımla buraya geldik. Bütün buradaki gayretimizle Van’ı kendi halimize bırakamazdık.

TAKİP ETMEZSEK BAHARI KIŞA ÇEVİRECEKLER: Bu teröristleri inlerine kıstırıp yok etmiş olmazsak, her gün masum insanlarımızın kanını dökecekler. Sınırötesinde bunları takip etmezsek, baharlarımızı kışa çevirecekler. Niye Cudi’ye, Gabar’a, Tendürek’e, Kandil’e girdik? Benim halkımı rahatsız etmesinler diye.

ÜLKEYİ YASAKLARDAN, ZULÜMLERDEN KURTARDIK:Biz ülkemizdeki tüm kesimler gibi geri kalmışlık ve hak-özgürlük sorunlarını çözmek için çalıştık. Reformları her türlü riski göze alarak hayata geçirdik. CHP’nin kangrene çevirdiği pek çok meseleyi hal yoluna koyduk. Ülkemiz demokrasisini yasaklardan, baskılardan, zulümlerden kurtardık. Kendi dillerini propagandalarını yapıyorlar mı? Bütün bunlarla cezaevlerinde gidip anneleri evlatlarıyla kendi dilleriyle konuşuyor mu?, konuşuyor. Burada da zaman zaman aksaklıklar olabilir. Türkiye hukuk devletidir ve hak arama yolları açıktır. Ülkemiz artık hiç kimsenin bu konuları istismar etmeyeceği olgunluk seviyesine gelmiştir. Hiçbir şeyin gizli saklı kalması mümkün değildir.

İLAN EDİYORUM: Van’dan ilan ediyorum; bir daha hiçbir güç Türkiye’yi terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir. Bir daha hiçbir güç, Türkiye’yi anaların ağladığı bir ülke haline getiremeyecektir. Türkiye sadece birliği, beraberliği, kardeşliği konuşacak.

31 Mart’ta sadece belediye başkanlarını değil, evlatlarımıza nasıl bir ülke bırakacağımızın da kararını vereceğiz. Ülkemizin kalkınmasına vurduğu darbeyle bilinen bu zihniyetlerin ittifakıyla geleceğe ulaşamayız. Bu öyle bir ittifak ki milletin karşısında bir araya gelemiyorlar. Van’da, İstanbul’da, Diyarbakır’da başka konuşuyor, başka davranıyor. Tıpkı bukalemun gibi doğuda başka batıda başka kılığa giriyorlar. Sadece yıkmayı vadediyorlar, yapmayı değil.