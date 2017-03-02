Erdoğan: Varil bombalarından, silahlardan kaçan bu insanları evimizde misafir etmeye devam edeceğiz

"Ombudsmanlığın kuruluşu AYM'ye takılmıştı"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Ombudsmanlık Sempozyumu'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu yıl dördüncüsü yapılan uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu’nun başarılı geçmesini diliyorum. Kamu başdenetçimize ve çalışma arkadaşlarına bu önemli sempozyum için teşekkür ediyorum. Yurt içinden ve yurt dışından katılan tüm değerli dostlarımıza hoş geldiniz diyor; teklifleri, eleştirileri ve katkıları için şimdiden şükranlarımı sunuyorum.

Şüphesiz bu tür sempozyumlar genel bir değerlendirmeye imkan vermesi yanında farklı ülkelerin tecrübelerinin de edinilmesine katkı sağlıyor. Burada iki gün boyunca yapılacak tartışmaların, sunumların, fikir teatilerinin kamu denetçiliğimizin her açıdan güçlenmesine vesile olacağına inanıyorum. 2012 yılında hayata geçirdiğimiz kamu denetçiliği kurumu devletle vatandaşı kucaklaştırma irademizin en somut tezahürlerindendir. Esasında ombudsmanlık müessesesini çok daha önce ülkemize kazandırmak istiyorduk. 2006’da TBMM’de kabul ettik ancak bu kanun dönemin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu sebeple kuruluşu daha sonraki yıllara kaldı. Gecikmeyle de olsa ilhamını ve köklerini kendi tarihimizden, Osmanlı’dan alan bu kurumun hizmete sunulmasından büyük memnuniyet duyuyorum.

Ancak dikkat ile ifade etmek istiyorum, kamu denetçiliğinin kuruluşu eski Türkiye alışkanlıklarında kimin nasıl konumlandırıldığının tespiti açısından çok önemli. Bu hadise Türkiye’deki yönetim şeklinin değiştirilmesi açısından kritik önemdedir. 2006’da AYM’ye gidenlerin yaklaşımı cumhurbaşkanlığı sistemiyle önüne geçmeye çalışmamızın bir ifadesidir.

Hukuk, anayasa ve yasalar tamamen statükocu ve ideolojik bir bakış açısıyla yorumlandı. Geriye doğru baktığımızda bu anlattıklarımız yıllar önce yaşanmış uzak hadiseler gibi görünüyor olabilir. Bilhassa yabancı misafirlerin anlamakta zorluk çektiğinin de farkındayım. Ancak bu yaşadıklarımız meçhul bir tarihin, uzak geçmişin değil, sadece 3-5 yıl öncesinin olaylarıdır. Emin olun, dik durmasaydık bu ülkede yapılanların onda birini dahi gerçekleştiremezdik.

Hamdolsun çabalarımız ve milletimizin güçlü desteği sayesinde Türkiye bu alanlarda da bir değişim, dönüşüm geçirdi. Türkiye son 14 yılda devletin maslahatını vatandaşın menfaatlerinin önüne koyan bir anlayıştan vatandaşı önceleyen bir sisteme geçti. Asıl olan bu. İnsanımızın devletten korktuğu, ürktüğü atmosferin yerine 15 Temmuz darbe teşebbüsünde olduğu gibi devletini canı pahasına sahiplendiği bir iklim oluşturuldu.

Hizmet, eğitim diyerek çocukların rızkını gasp eden bir çete 80 milyonun direnişi karşısında hezimete uğradı. Milletimiz demokrasi destanını kanıyla, canıyla yazmıştır. Kararlı adımlar atıyoruz. Tüm zorluğuna rağmen inşallah bu süreci hukuk içinde sürdüreceğiz. FETÖ’nün ve vesayet odaklarının tamamının tasfiye edilmesiyle inşallah Türkiye’nin yolu ve bahtı daha da açılacaktır.

Bugüne kadar kuruma yapılan başvuru sayısı 25 bine yaklaştı. 23 bini neticelendirdi. Her geçen gün kurumun yaptırım kapasitesinin arttığını görüyoruz. Bu oranın daha da artması için elbirliğiyle çalışmayı sürdürmeliyiz.

Bu yılki sempozyumun temasının göç ve mülteciler olmasının son derece anlamlı bulduğumu ifade etmek isterim. Dünyanın hemen her bölgesi göç ve mülteciler meselesiyle mücadele ediyor.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gereği hep birlikte sahip çıkmamız gerektiğine inanıyoruz. Güçlü olan ülkelerin bu konuda duyarlı olmadığını ifade etmek istiyorum. Öncelikle bu sorunu ortaya çıkaran, insanları sevdiklerini, evlerini terk etmeye zorlayan bu saikleri ortaya koymak şart. Ortada bir sebep yokken kimse kendisini, ailesini, evlatlarını azgın dalgaların arasına atmaz. Sahil Güvenlik Komutanlığı son 2 yılda 130 bin göçmeni denizlerde boğulmaktan kurtarıp ülkemize getirdi.