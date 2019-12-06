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Erdoğan ve Bahçeli erken seçime gidecek

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Eski AKP’li vekil: Erdoğan ve Bahçeli erken seçime gidecek
Erdoğan ve Bahçeli erken seçime gidecek

AKP’den istifa edip Ahmet Davutoğlu’nun partisine katılacağını açıklayan eski Konya milletvekili Ömer Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2020 yılının kasım ayı için erken seçim kararı alacağını savundu.

Sözcü’den Müslüm Evci’nin haberine göre hükümetin sorunların üstesinden gelemediğini söyleyen Ünal, ‘cumhur ittifakı’nın oylarının yüzde 40’a düştüğünü iddia etti. 

Toplumsal sorunlar her geçen gün artıyor’

Türkiye’de erken seçim beklentisi olduğunu belirten eski AKP’li vekil sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu artık iyiden iyiye dillendirilmeye başlandı. 2020 yılının kasım ayında bir erken seçim olabileceğini düşünüyorum. Türkiye’de toplumsal ve ekonomik sorunlar her geçen gün artıyor. AK Parti ve MHP kanadı bu sorunları üstesinden gelemiyor. Bu yüzden köşeye sıkışan ‘cumhur ittifakı’ ortak bir kararla erken seçime gitmek isteyecek.”

‘AK Parti’nin oyları yüzde 30 civarında’

Ünal, inceledikleri anket sonuçlarına da değindi: “İncelediğimiz birçok anket sonucunda AK Parti’nin oyları yüzde 30 civarında. MHP’nin oyları da yüzde 10 seviyelerinde. ‘Cumhur ittifakı’ yüzde 40 oyu zor buluyor. Bu oy kaybı her geçen gün artıyor.”

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