Erdoğan ve Bahçeli Kıbrıs'a 15 Kasım'da birlikte geliyor! Maraş'ta piknik yapacaklar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayın 15'inde Cumhur İttifakı olarak Bahçeli ile birlikte KKTC'de 'Kapalı Maraş' bölgesinde topluca bir piknik yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin ''Bu sabah Aliyev kardeşimle görüştük.

Olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince mutlu oldum. Zafere yaklaşıyoruz'' dedi.

Erdoğan, ayın 15'inde Cumhur İttifakı olarak Bahçeli ile birlikte Kuzey Kıbrıs'ta olacaklarını ve katılacakları tören sonrası Kapalı Maraş bölgesinde topluca piknik yapacaklarını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ülke ve millet olarak en az 100 yıl önceki kadar kritik bir dönemeçten geçiyoruz. Bir asır önceki gibi bizi yok etmek istedikleri Anadolu topraklarından bölgemiz ve dünyaya barış ve huzur getirecek mücadelenin içindeyiz. Büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinin lokomotifliğini AK Parti'nin tüm kadroları yapıyor. Son iki yılda teşkilatlarımızın yaklaşık üçte ikisini yeni isimlerle güçlendirirken ahde vefayı da asla bırakmadık.

DEĞİŞİM MESAJI



Unvanlarına bakmadan, hiç kimsenin şahsi hesaplarını bu ulvi davanın önün koymasına tahammülümüz olamaz. Bunun için değişimden korkmadan ama 19 yıldır partimize hizmet etmiş herkesi de kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz. Kuruyan dallar budandıkça çok gür bir şekilde hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz.

''18 YILDA 35,5 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK''

18 yılda Kahramanmaraş'a 35,5 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Kahramanmaraş için 4 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Terörle, teröristlerle bambaşka bir mücadele verdik. Yılmadık, askerimizle, polisimizle el ele bu mücadeleyi verdik, sonunda kazandık. Darbecilere kuzu kuzu teslim olsaydık kimse bize ateş püskürmezdi. CHP'nin dediği gibi IMF'den borç alsaydık kimse bize bir şey demezdi.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇATIŞMASI



Suriye'de Libya'da biz var olduk şimdi de Azerbaycan'da biz var olduk biz varız. Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince mutlu oldum. Zafere inşallah yaklaşıyoruz. Rabbi yar ve yardımcıları olsun. 30 yıl işgal altındaki topraklarından ayrı kaldılar ama şimdi topraklarına yeniden kavuşuyorlar. 'Ne işin var senin Azerbaycan'da Libya'da?' İşte bizi bunun için sevmiyorlar. Biz zalimlerin emperyalistlerin karşısında olacağız. Bizi milletimiz mazlumlar mağdurlar sever bize o yeter. Bizden zalimler nefret eder, hainler nefret eder. Bir asırdır fütursuzca yürüttükleri adaletsiz düzenlerini bozduklarımız nefret eder. Hem mücadeleyi yürüteceğiz hem bunun bedelini ödeyeceğiz hem de hedeflerimizden asla vazgeçmeyeceğiz.

''KAPALI MARAŞ BÖLGESİNDE TOPLUCA PİKNİK YAPACAĞIZ''

Ayın 15'inde Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile birlikte Kuzey Kıbrıs'ta olacağız, orada törenlere katılacağız. Törenlerden sonra da Kapalı Maraş bölgesinde topluca piknik yapacağız.''