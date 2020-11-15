Erdoğan ve Bahçeli Kıbrıs'ta

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla saat 11.00 sıralarında Kıbrıs'a geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla saat 11.00 sıralarında Kıbrıs'a geldi.

MHP Başkanı Bahçeli’yle birlikte KKTC’ye gelen Erdoğan, Ercan’da Cumhurbaşkanı Tatar tarafından karşılandı. Karşılama için Ercan Havaalanı'na yüzlerce kişi de gitti.

Erdoğan, ülke genelinde düzenlenecek törenlerin yanı sıra Lefkoşa’da yapımı tamamlanan Acil Durum Hastanesi’nin açılışı da gerçekleştirilecek.

Törenler ve hastane açılışı için KKTC’ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’deki programı belli oldu...

Erdoğan, saat 12.00’de Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenecek olan törene katılacak.

Törenin tamamlanmasının ardından 8 Ekim’de bir kısmı halka açılan kapalı Maraş bölgesini ziyaret etmesi beklenen Erdoğan, saat 16.30’da da Acil Durum Hastanesi’nin açılışına katılacak.

EYLEMLER DE VAR

Erdoğan geliyor... Lefkoşa'da 3 yerde eylemler var!

AKP Genel Başkanı ve T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün KKTC'ye gelmesi, KKTC'nin kuruluş törenleri sonrasında Maraş'ta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte piknik yapması bekleniyor.

Bugünkü eylemler:

CTP Gençlik Örgütü saat 13.00de Yiğitler Burcu'nda buluşacak.

TDP Gençlik Örgütü saat 13.30da Kuğulu Park'ta buluşacak.

Bağımsızlık Yolu, Sol Hareket, Baraka Kültür Merkezi saat 14:00'de Pronto Çemberi'nde buluşacak