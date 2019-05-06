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"Erdoğan ve Bakan Albayrak arasında YSK gerilimi: 'Bir işi beceremediniz"

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Can Ataklı: Erdoğan seçimlerin yenilenmesi konusunu parti yöneticilerine bırakmış
"Erdoğan ve Bakan Albayrak arasında YSK gerilimi: 'Bir işi beceremediniz"

Yazıları sözcü.com.tr'de de yayımlanan Korkusuz yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin yenilenmesi kararını parti yöneticilerine bıraktığını söyledi. Ataklı bugünkü yazısında,  Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın da aralarında olduğu bazı bakanlara "Bir işi beceremediniz" diye bağırdığını yazdı. 

Yüksek Seçim Kurulu, AKP'nin İstanbul geneli ve Büyükçekmece; MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe için yaptığı olağanüstü itirazları bugün görüşecek. YSK bu görüşme sonrası İstanbul seçimleri için nihai kararını verecek. Ataklı, İstanbul'u kaybetmek istemeyen Erdoğan'ın 'işe el koyduğu'nu iddia etti. Ataklı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle: 

"Türkiye, normal bir ülke olsa Erdoğan önceki gün MÜSİAD'da yaptığı konuşmayı yapamazdı.
Buna cesaret edemezdi.
Ama yeni Türkiye böyle bir yer artık.
Ne Anayasa, ne hukuk, ne demokrasi var artık.
Bu nedenle Cumhurbaşkanı canı ne istiyorsa onu yapabiliyor.
Erdoğan'ın YSK'yı açıkça tehdit eden “Seçim yapılmalı” sözleri, AKP'de bile rahatsızlık yarattı.
Ancak kimsenin sesi çıkmıyor, çünkü herkes korkuyor. AKP'li kulislerden aldığım bilgiye göre; Erdoğan seçimlerin yenilenmesi konusunu parti yöneticilerine bırakmış.

Hatta öyle ki bazı tetikçi yazarlar aracılığı ile “Aslında Erdoğan sonuçları kabul etti. Şimdi önündeki 4 yılı sorunsuz yaşamak istiyor” algısı bile yaratmaya çalışmış.
Yayılan dedikoduya göre Erdoğan sonucu kabullenmişti ama başta damat olmak üzere bazı şahin AKP'liler “seçim tekrarı” için bastırıyordu.
Bunun doğru olamayacağını defalarca dile getirdim.

İstanbul'u ne pahasına olursa olun geri almak isteyen aslında Erdoğan.Şimdi kulislerden aldığım bilgiye göre ortaya çıkıyor ki, Erdoğan aracılarla işi halledemeyince işe bizzat el koymuş. YSK Başkanı'nın kıvırtma ihtimaline karşı “Valla sen bilirsin” anlamına gelen konuşmasını yapmış.

Saraya yakın bir kişi ise; “Cumhurbaşkanı başta damat olmak üzere bazı bakanlarla, bazı danışmanlara fena halde fırça attı, ‘Bir işi beceremediniz' diye bağırdı” dedi bana."

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