Erdoğan ve İstanbul ekibi, 'hava durumu'nun gerisinde kaldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün AKP'nin tüm İstanbul adaylarıyla birlikte TRT'de katıldığı program reytingi sıralamasında aşağılarda kalarak beklenen izleyici sayısına ulaşamadı.

Seçimlerde bağımsız ve tarafsız olması gereken kamu yayın kuruluşu TRT, dün tartışmalı biçimde normal yayın akışını değiştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım'ın da olduğu tüm AKP İstanbul adaylarının katıldığı bir canlı yayın yapmıştı. Bugün açıklanan reyting ölçüm sonuçları, TRT1 ile birlikte TRT Haber, TRT Avaz, TRT Türk, TRT Kurdi'den de aynı anda yayınlanan programın izleyecilerden beklenen ilgiyi görmediğini ortaya çıkardı. "Cumhurbaşkanı Özel Yayını" adıyla sunulan program reytinglerde, 512 bölümdür devam eden dizi "Arka Sokaklar"ın,Müge Anlı'nın sabah programı "Tatılı Sert"in, Erdoğan'ın "Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni" dediği Fatih Portakal'ın sunduğu "Fox TV Ana Haber"in, "İstanbullu Gelin" dizisinin ve ATV'nin "Hava Durumu" yayınının gerisinde kalarak AB Reyting sonuçlarında 11., total reytinglere göre ise 19. oldu.

Erdoğan'ın ittifak ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuk olduğu program ise daha kötü bir performans sergiledi. ATV'de yayınlanan "Devlet Bahçeli ile Gündem Özel" AB reytinglerinde 34., total reytinglerde ise 29. oldu. Bahçeli, reyting olarak "Gülperi" dizisinin özetinin gerisinde kaldı.

AB reytingleri*:

Total reytingler*:

* Reyting ölçümü yapılan dört tane grup var: A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B denilen grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil ediyor. 'Total'i ise bütün bu grupların toplamı oluşturuyor.