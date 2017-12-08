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Erdoğan ve Putin Kudüs'ü görüştü

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Erdoğan ve Putin Kudüs'ü görüştü
ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklaması sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştü. Liderler gerginliğin tırmandırılmaması konusunda hemfikir.

TC Cumhurbaşakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını görüştü. İki liderin Ortadoğu'da gerginliğin tırmandırılmamamsı konusunda hemfikir olduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Erdoğan ve Putin ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını yönündeki açıklamasının bölgenin barışını ve istikrarını olumsuz yönde etkileyeceği konusunda mutabık kaldı.

İsrail'in Kudüs'ü ilhak kararının uluslararası toplum ve BM tarafından reddedilmiş olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD yönetiminin attığı son adımın bölgedeki barış ve istikrarı olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Rusya Başkanı Putin de aynı görüşleri paylaştığını ifade ederek, BM Güvenlik Konseyi nezdinde bu hususların takipçisi olacaklarını belirtti.

Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Perşembe günü Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Papa Françesko ve Erdoğan'nın Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimden uzak durulması konusunda aynı görüşü paylaştıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamış ve Dışişleri Bakanlığı'na Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlama talimatı vermişti. Karar sonrasında İsrail'den teşekkür mesajları gelirken, Filistin kararı kınadıklarını açıklamış, Hamas Filistinlilere intifada çağrısı yapmıştı.

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