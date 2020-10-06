Erdoğan ve Tatar canlı yayında açıklama yapıyor

Başbakan Ersin Tatar’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere bugün Türkiye’ye gitmişti
Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Ersin Tatar’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere bugün Türkiye’ye gideceği duyurulmuştu.
Tatar ve Erdoğan şu an canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan:
- AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir
- Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan D.Akdeniz Konferansı'nda da Kıbrıs Türkü mutlaka hak ettiği şekilde temsil edilmelidir
- "Doğu Akdeniz meselesinin iki boyutu var. Birincisi Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarının korunması,ikincisi de Kıbrıs Türk halkının Ada'nın etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garanti edilmesidir"
Erdoğan ve Tatar,suyun yeniden akması konusunda sevinçlerini dile getirdi.
Tatar su projesi nedeniyle KKTC halkı adına Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür ettiğini söyledi.
Ardından TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'da''Anamur'dan Aldığımız suyu KKTC'deki Geçitköy Barajına aktardık...108 gün gibi kısa bir sürede yaşanan bu problemi çözdük'' dedi
Tatar’ın, bu gece yurda dönmesi bekleniyor.
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