Erdoğan ve Trump Suriye’yi görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.
ABD Başkanı Donald Trump’ın sert tweetleri sonrası, tüm dünyayı endişelendiren gerilimde tansiyonu düşürme çabası var.
Amerika ve Rusya, birbirlerinde söylemde sert mesajlara rağmen temasta. İki ülkenin genelkurmay başkanları arasında diyalog var. Türkiye bunun için devreye girdi.
Rus Parlamento Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Shamanov, “Ankara kanalıyla Washington ile görüşüyoruz” dedi
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