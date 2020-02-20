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Erdoğan vekilleri uyardı: Tek çocukta kalıyorsunuz, en az 3 çocuk

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Erdoğan vekilleri uyardı: Tek çocukta kalıyorsunuz, en az 3 çocuk
Erdoğan vekilleri uyardı: Tek çocukta kalıyorsunuz, en az 3 çocuk

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı düğünlerde genç çiftlere yaptığı “En az 3 çocuk” uyarısını bu kez milletvekilleri için yineledi.

Erdoğan önceki gün partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltı yaptı.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre toplantıda Erdoğan’a, Kastamonu’daki bir yolun halen yapımının beklediği iletildi.

Bir milletvekilinin bu yolun yapım maliyetinin 32 milyon TL olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan, “Yeni bir yatırımla şu an ilgilenemeyiz. Daha yüksek nüfuslu daha büyük işler yapmalıyız. Öncelik bitmeyen yatırımlar” dedi.

‘Ekonomide sıkıntıları aşıyoruz’

Erdoğan ekonomiyle ilgili de “Sıkıntılar var, bunları aşıyoruz. Önce yapılacak olanları yapalım. Ciddi işler var öncelik onlarda. Parayı doğru yönetmeye çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Tek çocuklu milletvekillerine de seslenen Erdoğan, “Tek çocukta kalıyorsunuz. En az 3 çocuk diyorum. Bu ülkenin diriliği için tek çocuk istemiyorum” dedi. Erdoğan, tek çocuklu milletvekillerine bakarak, “Öyle değil mi?” diye espri yaptı.

Bir milletvekilinin “Teşkilata bile uğramayan genel müdürler oluyor” diyerek bir kurumun genel müdürünü şikâyet etmesi üzerine Erdoğan kızarak, “Birbirinizi şikâyet etmeyin” dedi.

Afyonkarahisar milletvekili Veysel Eroğlu, parti kamplarının daha önce Afyon’da yapıldığını hatırlatarak bir sonraki kampın da bu kentte yapılmasını talep etti. Erdoğan ise Afyonkarahisar’ın uzak olduğunu söyleyerek Kızılcahamam’ı tercih etti.

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