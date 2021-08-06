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Erdoğan: Yangın Mahaline, Görevli Olmayanlar Bundan Böyle Kesinlikle Alınmayacak

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Erdoğan: Yangın Mahaline, Görevli Olmayanlar Bundan Böyle Kesinlikle Alınmayacak
Erdoğan: Yangın Mahaline, Görevli Olmayanlar Bundan Böyle Kesinlikle Alınmayacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin olarak, "Yangın mahalline, görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır" açıklamasını yaptı. 

"Türkiye'yi fakir fukara göstermek için 'Help Turkey' diye bir kampanya başlattılar. Bizim söyleyeceğimiz tek şey var: Güçlü Türkiye! Biz güçlüyüz  Nitekim fazla dayanamadılar kısa sürede 'Help Turkey'i çektiler."  dedi.

"5 ilimizdeki 12 yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: 

"Bugün itibariyle artık 9 günü aşmış durumda. 44 ilimizde çıkan orman yangınlarının 196'sı kontrol altına alınmış durumda. 5 ilimizdeki 12 yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yoğun bir çalışma devam ediyor. Yangınlarla mücadele için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Azerbaycan'ı özellikle zikretmek durumundayım. Buraya gelmeden önce Aliyev'le bir telefon görüşmesi yaptık. Şu anda 600'ı aşkın yetişmiş itfaiyeci göndermiş durumda, bunu arttırabiliriz diyor araç gereçleriyle. Son olarak "100 itfaiyeciyi göndereyim" dedi. "İsabetli olur "dedim. Bugün büyük ihtimalle gelirler. 16 amfibik uçak çalışmalara devam ediyor. 

"Ukrayna'dan gelen gece söndürme kabiliyeti olan 5 helikopter var"

Ukrayna'dan gelen gece söndürme kabiliyeti olan 5 helikopter var. Bunlar 24 saat çalışacak. Havada durma süreçleri de yüksek.

150 iş makinesi ki termik santralin etrafını açmada dozerlere ihtiyacımız oluyor.  Şu an itibariyle termik santraldeki gelişmeler olumlu istikamette.

"Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacak"

Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır. Bu işi bilmeyenlerle mücadele etmek başımıza başka sıkıntılar, Allah göstermesin yaralanmalar başımıza gelebilir. Bunu da yaşamak istemiyoruz. 

Diğer ülkelerden gelen hava araçlarına baktığımızda Rusya 5 helikopter ve 3 tanker uçak, İspanya 2 amfibik, Hırvatistan 1 amfibik uçak, Azerbaycan bir amfibik uçak ve bir helikopter göndermişti.  Yurtdışından temin edilen 4 helikopter de bugün itibariyle yangın söndürme çalışmalarına katılacak.

"Anayasa'nın 169. maddesi uyarınca yanan alanlar yeniden ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz"

Anayasanın 169. maddesi uyarınca yanan alanlar yeniden ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Buraların inşaata açılacağı yönündeki sözler bu yalandır. Asla böyle  bir şey yoktur. Kılıçdaroğlu'nun da yalandan başka sıfatı yoktur.. bunların yaptığı iş yangına körükle gitmek. Yeni ağaçlandırma doğal bitki örtüsü ile uyumlu olacak. 252 milyon fidanı inşallah yıl bitmeden dikeceğiz. 

"Türkiye'yi fakir fukara göstermek için 'Help Turkey' diye bir kampanya başlattılar"

Türkiye'yi fakir fukara göstermek için 'Help Turkey' diye bir kampanya başlattılar. Bizim söyleyeceğimiz tek şey var: Güçlü Türkiye! Biz güçlüyüz  Nitekim fazla dayanamadılar kısa sürede 'Help Turkey'i çektiler. Dezenformasyonla, terör estirmek suretiyle halkımızı yalana esir etme kampanyası içinde olanlar var. Bu konuda onlara prim vermeyeceğiz. Göçmenleri koruması altına alan bir Türkiye herhalde güçsüz bir ülke değil. Biz güçlü Türkiye'yiz. biz darda kalana elini uzatan, koşan bir Türkiye'yiz. İktidara gelince ne kadar Suriyeli varsa kovacağız diyen bir iktidar değiliz. Ülkemize sığınan insanlara kapımızı açtık ve bunları koruma altına aldık. 

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