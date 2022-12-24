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Erdoğan yanlış üniversiteye rektör atadı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanlış üniversiteye rektör atadı. Yanlış farkedilince apar topar yeni Resmi Gazete yayımlandı.
Erdoğan yanlış üniversiteye rektör atadı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, 6 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Karar bugünkü Resmi Gazete’de gece yarısı yayımlandı.

685 sayılı kararla, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü’ne de Prof. Dr. İsmail Bakan’ın atandığı duyuruldu.

Ancak daha sonra yayımlanan Resmi Gazete mükerrer sayısında üniversitenin adı değiştirildi. Böylece Prof. Dr. İsmail Bakan, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi rektörü oldu.

DÜZELTME

Düzeltme metninde şu ifadelere yer verildi:

24/12/2022 tarihli ve 32053 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 23/12/2022 tarihli ve 2022/685 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında sehven yer alan “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi” ibaresi “Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.

“BUNU DA GÖRDÜK”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel rektör atamasındaki karışıklığa tepki gösterdi. Özel şu ifadeleri kullandı:

“Bunu da gördük. Dengesiz denetimsiz, kontrolsüz sistemde en sonunda bunu da gördük. Yanlış üniversiteye rektör atayan Cumhurbaşkanıyla karşı karşıyayız. Yanlış kararname nasıl hazırlanıyor? Nasıl imzalanıyor? Bu vasatlıktan memleketi kurtarmaya az kaldı.”

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