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Erdoğan yarın KKTC’ye geliyor

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere yarın KKTC’ye geliyor.
Erdoğan yarın KKTC’ye geliyor

Erdoğan ve beraberindeki heyetin yarın öğle saatlerinde yeni Ercan'a ilk kez inecek uçakla KKTC’ye gelmesi bekleniyor.

Erdoğan, yeni Ercan Havalimanı terminal binası ve pistinin açılışını yapacak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşerek ikili ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs meselesi bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunacak.

Lefkoşa’da 17.45'te Atatürk Anıtı’nda ve 18.00'de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenecek Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılacak Erdoğan, anıttaki törende özel defteri imzalaycak, bulvardaki törende konuşma yapacak.

Erdoğan’ın günübirlik ziyaretini akşam saatlerinde tamamlayarak KKTC’den ayrılması bekleniyor.

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