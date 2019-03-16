Erdoğan: Yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur, bunu da açıkça söylüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Gaziosmanpaşa'daki mitingde konuştu.

Erdoğan'ın ifadeleri şöyle:

— Türkiye'nin yükselişi elbette Haçlı artıklarının zoruna gidecek.

— Ne kadar rahatsız olursa olsunlar, biz asla geri adım atmayacak, asla pes etmeyeceğiz.

— Siz istemeseniz de biz Kudüs'ün hakkını savunacağız, Gazze'nin hukukunu savunacağız, Yemenli çocukların, Suriyeli muhtaçların, Afrikalı açların çığlığı olmaya devam edeceğiz.

— Terörün İslam ülkelerinden kaynaklandığını söyleyecek kadar seviyesiz bir adam, zelil bir adam. Sen kimden yanasın? Domuzdan yana mısın, bu milletten yana mısın? Hale bak… Buradan CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum; bu adam bir projedir.

— Avustralyalı senatörün söyledikleriyle Bay Kemal'in söyledikleri aynı.

— (Yeni Zelanda) Ne diyor o alçak? 49 kardeşimizi şehit eden o namussuz, diyor ki; 'Anadolu yakasında kalabilirsiniz ama Avrupa yakasına geçmeyeceksiniz.' Kimsin ulan sen? Ha şöyle bir tevessül et de gel bakalım buralara. Tüfeklerin üzerine yazmışsın, onlar geçmişte kaldı, şimdi artık başka bir dünya var.

— Bize saldıran Haçlı bozuntularına, bizi hedef alan katillere, o katillerin sırtını sıvazlayan odaklara sesleniyorum: Başaramayacaksınız.

— Ey Netanyahu oğlunun kulağını çek. Burası artık İslamboldur.

— Yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur, bunu da açıkça söylüyoruz.