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Erdoğan yerli aşı için ilk kez net tarih verdi

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AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli koronavirüs aşısının Nisan ayında hazır olacağını açıkladı.
Erdoğan yerli aşı için ilk kez net tarih verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Salgının seyrini bir an önce aşağıya çekmemiz gerekiyor. Aldığımız tedbirlerin yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Salgının seyrinin önüne geçemezsek daha can acıtı tedbirler uygulamak zorunda kalabiliriz. TMM diye ifade ettiğimiz tedbirlere ne kadar sıkı riayet edersek diğer tedbirlere o kadar az gerek olur.

YERLİ AŞI NİSAN'DA HAZIR

Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç nisanda kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıyı da en uygun şartlarda inşallah tüm insanlığın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz.

Bizim kimsenin hiçbir ülkenin toprağında  egemenliğinde gözümüz yoktur. terör tehdidinin bertaraf edilmesi bölgesel ihtilafların önlenmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesi biziz. Kahraman komandolarımız Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 17 teröristi etkisiz hale getirdi. 

TÜRK GEMİSİNDEKİ HUKUKSUZ ARAMA

En son bir sivil gemimize Libya'ya insani ihtiyaçları karşılayacak gemimize saldırı oldu. Bunun uluslararası hukukta yeri yok. Sivil mürettebatı taciz ettiler." 

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