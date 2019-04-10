Erdoğan: YSK da noktayı koysun, öper başımıza koyarız

Tayyip Erdoğan, devam eden İstanbul seçim tartışmasıyla ilgili olarak “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da noktayı koysun, biz de öper başımıza koyarız” dedi.

Erdoğan Rusya ziyareti dönüşü uçakta beraberinde taşıdığı gazetecilere gündemle ilgili açıklamalar yaparken halen tartışılan, “10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul’da kalkıp da 13-14 bin farkla bir seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye de hakkı yoktur” sözlerini açtı.

Erdoğan şunları söyledi: “Şimdi burada İstanbul gibi bir şehirde benim vatandaşım, halkım, ‘Benim kalbimin mutmain olması lazım, nereye itiraz yapılacaksa yapılsın’ diyor. 13-14 bin oy fark olduğu zaman seçilmez gibi bir ifade söz konusu değil. Gelin tam manasıyla itirazları ortadan kaldıralım, şaibe şu bu kalmasın, YSK da noktayı koysun, biz de öper başımıza koyarız. Ama şu anda bunlar bunu hazmedemiyor. İtirazları hazmedemiyor. ‘Neye itiraz ediyorsun?’ Niye itiraz etmeyelim ki? Sonuna kadar işin takipçisi oluruz. YSK kararını verdikten sonra da iş biter.”