Erdoğan: Yüksek faize kesinlikle karşıyım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) heyetini kabulü sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Ben yüksek faize karşıyım. Bizim arkadaşlar da bana kızıyor biliyorum. Ben bu ülkenin cumhurbaşkanıysam bunu anlatmaya devam edeceğim. Ben yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum" dedi.

Yüksek faize kesinlikle karşıyım. Bu konuda sizlerin mesajları önem arz ediyor. Niye? Çünkü siz şu anda yatırımcı konumundasınız. Siz bu yatırımları düşük faizli kredi imkanına sahip olursanız yapabileceksiniz. Siz bu yatırımı yaptığınızda bu bize istihdamı, üretimi, ihracatı sağlayacak. Bütün bunlar uluslararası piyasada rekabeti sağlayacak. Bunları sağlayacağız ki devlerle yarışabilir hale gelelim. Ben bu ülkenin cumhurbaşkanıysam, bunu anlatmaya devam edeceğim. Çünkü ben yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum."