Erdoğan: Yunanistan Amerika’nın üssü haline gelmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Ankara'da görüştü. Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin Dedeağaç Limanı'na askeri sevkiyatlarına ilişkin bir soru üzerine "Aslında sadece Dedeağaç bir üs değil, Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan'ın içerisindeki Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. O denli Yunanistan'ın içinde Amerika'nın üsleri var. Şöyle hepsini bir araya toparladığımız zaman ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki Yunanistan'ın kendisi adeta Amerika'nın bir üssü gibi. Böyle bir tablo var. O da harita üzerine bir belge" dedi.

Dedeağaç'ın bunlar içerisinde sadece ufak bir bölge olduğunu söyleyen Erdoğan "Şu anda bütün bunlar niye yapılıyor, neden yapılıyor? Biz bunu tabii gerek (ABD Başkanı Joe) Biden'la gerek ilgililerle Savunma Bakanım, Dışişleri Bakanım yaptıkları görüşmelerde sorduklarında kaçamak kaçamak cevaplar veriyorlar, dürüst davranmıyorlar" diye konuştu.

"Doğru bir tavır değil"

"Kendilerine seçtikleri komşu, yanlış bir komşu ve üs olarak da Ege'de Yunanistan'la takındıkları bu tavır doğru bir tavır değil" diyen Erdoğan "Düşünün, biz NATO ülkesiyiz, Amerika NATO üyesi, Yunanistan NATO üyesi ama NATO üyeleri olarak Amerika en çok destek veren olduğuna göre biz niye birbirimize düşüyoruz? NATO üyeleri içerisinde gerek asker sayısı itibarıyla gerekse mali destek itibarıyla Türkiye Amerika'dan sonra ilk 7 içerisinde yer alan bir ülkedir, böyle bir tablo var, Yunanistan'ın böyle bir durumu yok, Yunanistan çok gerilerde. Fakat biz kendimize inanıyoruz, kendimize güveniyoruz ve bu bölgenin biz sigortasıyız" ifadelerini kullandı.

"Biz kapıları açacak olsak Yunanistan ne yapar bilemem"

Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in mülteci krizinde sorunun Türkiye'den kaynaklandığı yönündeki açıklamasına da tepki gösterdi. "5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan, onlara ev sahipliği yapan bir ülkeye 'mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor' demek nankörlüktür" diyen Erdoğan "Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem. Hepsinden öte Ege'de, Akdeniz'de mültecilerin botlarını şişleyerek onları ölüme mahkum eden ülke Yunanistan'dır. Elimizde bütün belgeler var. Çoluk çocuk demeden o botları şişleyerek, bazen kendi kıyı emniyeti, adı emniyet, ve oradan süratle geçmek suretiyle o botları devirerek batıran ve ölüme o insanları mahkum eden yine Yunanistan" diye konuştu.

Orban'a teşekkür

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde Türkiye'ye verdiği destek nedeniyle Orban'a ve Macaristan'a teşekkür eden Erdoğan, "Üyelik sürecimize verdikleri güçlü desteği her zaman anacağım, anmaya devam edeceğim. Görüşlerimizin, Birlik içinde anlaşılması konusunda sağladıkları katkıların güçlenerek sürmesini temenni ediyorum" dedi.

ABD ile Yunanistan, yürürlükteki savunma iş birliği anlaşmasını Ekim ayında Washington'da atılan imzalarla yenilemişti. Anlaşma, Türkiye sınırındaki Dedeağaç ile Girit Adası'ndaki Suda Üssü başta olmak üzere Yunanistan'daki Amerikan üslerine daha fazla ABD askerinin konuşlandırılmasına izin veriyor. Anlaşma ile Yunan askeri üslerine de erişim hakkı olan ABD, Yunanistan'da tatbikat yapacağı bölgeleri de genişletebiliyor.