  • BIST 3.412,79
  • Altın 1005.299
  • Dolar 18.2247
  • Euro 18.1956
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKACoronada bir ilk! Solunabilir Aşıya Onay Verildi

Erdoğan: Yunanistan dengimiz olmadığı için muhattabımız da değildir

»
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yunanistan ne siyasi, ne ekonomik ne askeri bakımdan dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir" dedi.
Erdoğan: Yunanistan dengimiz olmadığı için muhattabımız da değildir

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslendi.

Son Kabine Toplantısından bu güne, her anlarını ülke ve millet için eser ve hizmetlerle dolu bir şekilde geçirdiklerini belirten Erdoğan, Türkiye’yi dünyada gururla temsil eden yurt dışı müteahhitlerle 24 Ağustos’ta bir araya gelerek başarı ödüllerini takdim ettiklerini hatırlattı.

Anadolu’daki sarsılmaz kale Ahlat’ı tarihi önemine ve ecdadın mirasına yakışır bir şekilde yeniden ihya ettiklerini vurgulayan Erdoğan, bu amaçla 25 Ağustos’ta Ahlat’ta çeşitli programlara katıldıklarını aktardı.

“Zaferin 100. yılını daha da anlamlı hale getirdik”

Erdoğan, “Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümünü, Sultan Alparslan ve ordusunun cuma namazı kıldığı yerde, 26 Ağustos günü bir kez daha coşkuyla kutladık. Daha sonraki günlerde milli mücadelemizin dönüm noktasını teşkil eden Büyük Taarruz’un başladığı ve zafere ulaştığı Kütahya’da, Afyonkarahisar’da vatandaşlarımızla kucaklaştık. Büyük Taarruz’un 100. yılı vesilesiyle ordularımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımızı bizzat yerinde yad ettik. Bununla kalmadık, Kütahya ve Afyonkarahisar şehirlerimize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin toplu açılışını yaparak zaferin 100. yılını daha da anlamlı hale getirdik” şeklinde konuştu.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ankara’da bir dizi program gerçekleştirdiklerini, bu programlarda diğer davetlilerin yanı sıra Milli Mücadele kahramanlarının yakınlarıyla da bir araya geldiklerini ifade eden Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 30 Ağustos konserinin, büyük zaferin 100. yılının şanına yakışır bir program olduğuna inanıyorum” dedi.

“Yunanistan dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir”

Erdoğan, aynı gün Milli Savunma Üniversitesinin Kara Harp Okulundaki diploma ve sancak devir teslim törenlerinde, ordunun saflarına yeni katılan teğmenlerin heyecanına ortak olduklarını, ertesi gün de İstanbul’da Deniz ve Hava Harp Okullarının diploma ve sancak devir teslim törenlerine iştirak ettiklerini hatırlattı.

Erdoğan, “Bu vesileyle bir kez daha son dönemde ülkemize yönelik tacizlerini ve terbiyesizliklerini artıran Yunanistan’la ilgili olarak şu hatırlatmayı yapmak istiyorum, Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne askeri bakımdan bizim dengemiz olmadığı için muhatabımız da değildir” açıklamasını yaptı.

Her yıl olduğu gibi 1 Eylül’de Adli Yıl Açılış Töreni’ni gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Adli Yıl Açılış Töreninde, geçmişten bugüne adalet arayışımızı, bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmaları, ayrıca gelecekte hayata geçirmeyi planladığımız yenilikleri yargı mensuplarımızla paylaştık. Geçtiğimiz cumartesi günü Samsun’da, beşincisi düzenlenen TEKNOFEST’in Karadeniz ayağında gençlerimizle bir araya geldik. Artık sınırlarımızı aşıp bir dünya markası haline dönüşen TEKNOFEST’te gençlerimizin bilgisine, kabiliyetine, çalışkanlığına, azmine her şahit oluşumuzda geleceğimize güvenimiz de artıyor.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu'ndan adaylık için "hazırım" mesajı05 Eylül 2022 Pazartesi 12:10
  • Görevli mimar yanıtladı: Kız Kulesi yıkıldı mı?05 Eylül 2022 Pazartesi 11:55
  • Türkiye’de enflasyon rakamları açıklandı05 Eylül 2022 Pazartesi 11:15
  • İsrail, Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladı05 Eylül 2022 Pazartesi 09:30
  • Yunanistan, Erdoğan’ın sözleri üzerine üzereine harekete geçti: NATO’ya şikayet edilecek05 Eylül 2022 Pazartesi 09:02
  • Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti05 Eylül 2022 Pazartesi 08:52
  • Hamas: İki İsrail işbirlikçisi infaz edildi04 Eylül 2022 Pazar 18:59
  • Türkiye'de Orta Vadeli Program açıklandı; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 6504 Eylül 2022 Pazar 18:28
  • Mustafa Muhammed'in cipinin çarptığı yaşlı adam öldü! Arkadaşı serbest bırakıldı04 Eylül 2022 Pazar 17:36
  • Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında04 Eylül 2022 Pazar 15:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti