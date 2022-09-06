Erdoğan: Yunanistan dengimiz olmadığı için muhattabımız da değildir

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yunanistan ne siyasi, ne ekonomik ne askeri bakımdan dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir" dedi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslendi.

Son Kabine Toplantısından bu güne, her anlarını ülke ve millet için eser ve hizmetlerle dolu bir şekilde geçirdiklerini belirten Erdoğan, Türkiye’yi dünyada gururla temsil eden yurt dışı müteahhitlerle 24 Ağustos’ta bir araya gelerek başarı ödüllerini takdim ettiklerini hatırlattı.

Anadolu’daki sarsılmaz kale Ahlat’ı tarihi önemine ve ecdadın mirasına yakışır bir şekilde yeniden ihya ettiklerini vurgulayan Erdoğan, bu amaçla 25 Ağustos’ta Ahlat’ta çeşitli programlara katıldıklarını aktardı.

“Zaferin 100. yılını daha da anlamlı hale getirdik”

Erdoğan, “Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümünü, Sultan Alparslan ve ordusunun cuma namazı kıldığı yerde, 26 Ağustos günü bir kez daha coşkuyla kutladık. Daha sonraki günlerde milli mücadelemizin dönüm noktasını teşkil eden Büyük Taarruz’un başladığı ve zafere ulaştığı Kütahya’da, Afyonkarahisar’da vatandaşlarımızla kucaklaştık. Büyük Taarruz’un 100. yılı vesilesiyle ordularımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımızı bizzat yerinde yad ettik. Bununla kalmadık, Kütahya ve Afyonkarahisar şehirlerimize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin toplu açılışını yaparak zaferin 100. yılını daha da anlamlı hale getirdik” şeklinde konuştu.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ankara’da bir dizi program gerçekleştirdiklerini, bu programlarda diğer davetlilerin yanı sıra Milli Mücadele kahramanlarının yakınlarıyla da bir araya geldiklerini ifade eden Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 30 Ağustos konserinin, büyük zaferin 100. yılının şanına yakışır bir program olduğuna inanıyorum” dedi.

“Yunanistan dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir”

Erdoğan, aynı gün Milli Savunma Üniversitesinin Kara Harp Okulundaki diploma ve sancak devir teslim törenlerinde, ordunun saflarına yeni katılan teğmenlerin heyecanına ortak olduklarını, ertesi gün de İstanbul’da Deniz ve Hava Harp Okullarının diploma ve sancak devir teslim törenlerine iştirak ettiklerini hatırlattı.

Erdoğan, “Bu vesileyle bir kez daha son dönemde ülkemize yönelik tacizlerini ve terbiyesizliklerini artıran Yunanistan’la ilgili olarak şu hatırlatmayı yapmak istiyorum, Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne askeri bakımdan bizim dengemiz olmadığı için muhatabımız da değildir” açıklamasını yaptı.

Her yıl olduğu gibi 1 Eylül’de Adli Yıl Açılış Töreni’ni gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Adli Yıl Açılış Töreninde, geçmişten bugüne adalet arayışımızı, bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmaları, ayrıca gelecekte hayata geçirmeyi planladığımız yenilikleri yargı mensuplarımızla paylaştık. Geçtiğimiz cumartesi günü Samsun’da, beşincisi düzenlenen TEKNOFEST’in Karadeniz ayağında gençlerimizle bir araya geldik. Artık sınırlarımızı aşıp bir dünya markası haline dönüşen TEKNOFEST’te gençlerimizin bilgisine, kabiliyetine, çalışkanlığına, azmine her şahit oluşumuzda geleceğimize güvenimiz de artıyor.”