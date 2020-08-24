Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yunanistan'ın bölgede böyle bir Navtex ilanına hakkı yoktur.

Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların yarın yaşanacak bir sıkıntıda asla ortada gözükmeyeceklerini bizim kadar Yunanlı komşularımızın da bilmesinde fayda mülaza ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Doğu Akdeniz’deki çalışmalarımızı engelleyenlere gerektiğinde zor kullanma pahasına kararlı olduğumuzu gösterdik.

KKTC'nin vermiş olduğu ruhsat sahalarında da çalışmalarımıza devam ettik ve ediyoruz.

Karadeniz’de 320 milyar m3 doğal gaz kaynağı tespit ettik, ancak bu daha başlangıç, kuyularımızın fazla oluşu Karadeniz’deki ümidimizi artırıyor.

Önümüzdeki günlerde Akdeniz’de de aynı müjdeyi alacağımızı ümit ediyoruz.

YUNANİSTAN'IN NAVTEX İLANI

Yunanistan'ın bölgede böyle bir Navtex ilanına hakkı yoktur. Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların yarın yaşanacak bir sıkıntıda asla ortada gözükmeyeceklerini bizim kadar Yunanlı komşularımızın da bilmesinde fayda mülaza ediyorum.

Türkiye ne Oruç Gemimizin, ne ona refakat eden donanma ordumuzun faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır. Tam tersine bu bölgede hakkını ve hukukunu koruma konusunda çok daha kararlı hareket edecektir.

Bundan sonrasını düşünecek ve oraya çıkacak sonuçlara katlanacaklar Navtex ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır. Türkiye, yaklaşık 200 yıldır demokrasi, insan hakları batı merkezli doğup gelişen ve fakat evrensel değerler haline dönüşen bir çizginin takipçisidir.

"AB BİZE HİÇBİR ZAMAN DÜRÜST DAVRANMADI"

AB bize karşı hiçbir zaman dürüst davranmadı. Ülkemize karşı teröristleri destekliyorlar. Yunanistan'dan FETÖ'sü giriyor, PKK'lısı giriyor. Almanya'da bunlara oturum veriyorlar.

Bir diğer kısmı da bakıyorsunuz Fransa'ya gidiyor. Ve bunlara buralarda ev sahipliği yapıyorlar. Dostluk bu mudur? Bunlarla başbaşa oturduğumuzda inkar ediyorlar.

Bu ülkenin istiklali ve istikbali konusunda gerektiğinde hayatını feda etmeyi göze alan millete saygı duymuyor, yanında yer almıyor. Türkiye'ye karşı sergilediği ikiyüzlü tavır, Avrupa birliğininde sonu olmuştur.

Artık dünyada kimse bu birliğe değerler olarak bakmıyor.

JOE BIDEN'IN SKANDAL SÖZLERİNE TEPKİ

Amerika'daki politikacıların Türkiye ile ilgili faşist planlarını gizleme gereği duymadan ifşa edilmesidir. Türkiye'de darbe ile yapamadıklarını, muhalefeti destekleyerek gerçekleştirmek istediklerini kameralar önünde söylemekten de çekinmiyorlar.

Ya dostluğumuz var be. Oturup konuşmuşluğumuz var ya. Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsın. Ama kullandılar. Buna cevap vermesi gereken bizden önce muhalefet olmalıdır.

Dikkat ederseniz ben cevap vermedim. Maalesef ülkemiz muhalefeti bu ağır ithama tüm şiddetiyle tepkisini koymak yerine konunun aylar sonra gündeme geldiği gibi bir zırvanın arkasına sığınmayı tercih etmiştir."