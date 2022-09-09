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Erdoğan: Yunanistan’ın son dönemde Türkiye’ye yönelik tutumu izah edilir gibi değil

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Erdoğan: Yunanistan’ın son dönemde Türkiye’ye yönelik tutumu izah edilir gibi değil
Erdoğan: Yunanistan’ın son dönemde Türkiye’ye yönelik tutumu izah edilir gibi değil

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yunanistan’ın son dönemde Türkiye’ye yönelik tutumu izah edilir gibi değil” dedi.
Erdoğan, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmede bulundu, sorularını yanıtladı.
Yunanistan’a yönelik “Bir gece ansızın gelebiliriz.” çıkışının Batı dünyasında gündem olduğunun hatırlatılmasının ardından, “Bu çıkışınızı yaparken olası bir askeri müdahaleye mi yoksa farklı tedbirlere mi işaret ettiniz?” sorusu üzerine Erdoğan, ifade ettiği hususların, vermek istediği mesajın son derece açık olduğunu yineledi.

“Yunanistan’ın son dönemde Türkiye’ye yönelik tutumu izah edilir gibi değil.” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bir yanda Ege’de yaptıkları ihlaller var, bazıları NATO görevi icra eden uçaklarımıza yönelik tacizler var, S-300 füzeleriyle radar kilitlemeye varan mütecaviz hareketler var. Bizim S-400 olayımızı diline dolayanlardan Yunanistan’ın S-300’leriyle alakalı bugüne kadar herhangi bir şey duydunuz mu? S-300’ler de Rusya’nın, S-400 de Rusya’nın. Ama ona ses yok. Burnumuzun dibindeki adaları anlaşmalarla getirilen gayri askeri statü hilafına silahlandırmaya devam ediyorlar. Aynı zamanda tabii üsler kurulması olayı var. Bunun başını da malum Amerika çekiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na gittiğimizde Sayın Başkan’la orada bir görüşme fırsatı bulursak Amerika’nın bu noktada attığı adımlar da dile gelecektir, bu konuları da konuşacağız.
Diğer yanda deniz yetki alanları bağlamında Ege’de ve Doğu Akdeniz’de bize dayatmaya çalıştıkları maksimalist tezler var. Bunun da yenilir yutulur bir yanı yok. Türkiye ile doğrudan konuşmak yerine Birleşmiş Milletlerde, Amerika Birleşik Devletleri’nde, Avrupa Birliğinde ve hatta en güçlü üyelerinden olduğumuz NATO’da bizi sürekli şikayet suretiyle adeta tehdit mekanizmaları çalıştırıyorlar. Bunu tabii kabullenmek mümkün değil. Onların anlayacağı dil neyse biz parantez açarak o dille konuşuyoruz. Anlıyorum ki onlar da anlıyor.”

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