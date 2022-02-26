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Erdoğan, Zelenski ile görüştü

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Erdoğan, Zelenski ile görüştü
Erdoğan, Zelenski ile görüştü

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.

Erdoğan'ın, Zelenski'ye "Bir an önce ateşkes ilan edilmesi için çaba gösteriyoruz" dediği ifade edildi.

ZELENSKI'DEN TEŞEKKÜR

Zelenski, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Erdoğan ve Türk milletine teşekkür ettiğini ifade etti.

 
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