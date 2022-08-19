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Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres bir araya geldi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres bir araya geldi

Tarihi görüşme için Ukrayna'nın Lviv kentine giden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üçlü zirvede bir araya geldi.

Potoçki Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen üçlü zirve, 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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