  • BIST 4.924,64
  • Altın 1241.501
  • Dolar 19.2335
  • Euro 20.9748
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

Erdoğan,18 Nisan'da Kuzey Kıbrıs'ta

»
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır açılışı beklenen Ercan Havaalanı'nın yeni terminal binası ve pistinin açılışı için 18 Nisan'da Kuzey Kıbrıs'a gelecek.
Erdoğan,18 Nisan'da Kuzey Kıbrıs'ta

Ercan Havaalanı'ndaki yeni terminal binası ve pistin henüz teknik olarak hazır olmadığı konusu geçen haftalarda yetkililer ve uzmanlar tarafından açıklanmıştı. 

Sivil havacılık yetkilileri ise, teknik ve güvenlik açısından hazır olmadan açılması yönünde baskı yapılması halinde istifa edeceklerini ifade etmişti. 

Ancak, açılışın yapılacağı tarihin belirlenmesi, turizm sektöründe endişe yarattı. 

Bayram öncesi hazır olmayan bir altyapı ve teknik eksiklerle yeni terminalin devreye konulmasının birçok aksaklığa neden olacağı ve özellikle bayram süresince normalin üzerinde bekleyen uçuşları sıkıntıya sokacağı belirtiliyor. 

Turizm acenteleri, oteller ve uçak şirketleri de açılışın bu tarihte yapılması halinde büyük bir operasyonel riskle karşı karşıya kalacaklarını ifade ediyorlar. 

Kaynak: Kıbrıs Postası

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de seçime doğru... Yeşil Sol Parti’de liste çalışmalarında sona gelindi: HDP’li vekillerin büyük bölümü listede yer almadı09 Nisan 2023 Pazar 12:19
  • Dünyada gıda fiyatları 12 aydır düşüyor; Türkiye'de 31 aydır yükseliyor09 Nisan 2023 Pazar 11:35
  • İngiliz The Times’tan Kılıçdaroğlu ve seçim analizi: Erdoğan defterini kapatmak istiyor09 Nisan 2023 Pazar 10:40
  • 14 Mayıs'ta oy kullanacak yurt dışı doğumlu seçmen sayısı kaç?09 Nisan 2023 Pazar 10:13
  • Eski Yunan bakan: Türkiye sınırına çit örmek göçü engellemez08 Nisan 2023 Cumartesi 19:20
  • Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, taraftarlardan özür diledi08 Nisan 2023 Cumartesi 17:49
  • Market raflarında bu kez Kılıçdaroğlu etiketleri: Sana söz, bu fiyatlar düşecek08 Nisan 2023 Cumartesi 17:45
  • Partilerin pusuladaki yerleri bugün belli olacak08 Nisan 2023 Cumartesi 16:15
  • ABD’den Türkiye’ye tehdit gibi uyarı08 Nisan 2023 Cumartesi 14:57
  • Depremlerin vurduğu Hatay'da en ağır yıkım Antakya'da08 Nisan 2023 Cumartesi 13:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti