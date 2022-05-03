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Erdoğan:500 bin Suriyeli geri döndü

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlığında olduklarını açıkladı.
Erdoğan:500 bin Suriyeli geri döndü

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlığında olduklarını açıkladı. Proje; Azez, Cerablus ve El Bab'ın da aralarında olduğu 13 bölgede konuttan hastaneye kadar geniş çaplı altyapı çalışmalarını içeriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de biriket evlerin teslim törenine video mesaj gönderdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Batılıların sergiledikleri ırkçı, ayrımcı tavrı yüzlerine vuruyoruz. Kimsenin inancına, konuştuğu dile bakmadık, bakmıyoruz. Bizim için sadece insan, sadece mazlum görmek bunun için harekete geçmemizi gerektiriyor. Sadece Suriye değil dünyanın pek çok yerinde yardım organizasyonları düzenliyoruz. İnsani yardım operasyonlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz.

"EN ÇOK YARDIM YAPAN ÜLKE OLDUK"

Ukrayna'da savaş başladığından beri 100 TIR insani yardım malzemesi sevk ettik. Dünyanın milli gelirine göre en çok yardım yapan ülkesiyken tüm alanlarda dünyanın en çok yardım yapan ülke konumuna geldik.

"500 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ"

Mazlumların canını kurtarmak için kapılarımızı açmakla kalmadık, evlerine geri dönmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Güvenli bölgeleer 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır. Göçü sınır ötesinde tutma stratejimizi geri dönüşü destekleyecek projelerle destekliyoruz.

Şimdi 1 milyon Suriyeli kardeşimizin geri dönüşünü sağlayacak bir projenin hazırlığındayız. Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn başta olmak üzere 13 bölgedeki yerel meclislerle yürüteceğimiz proje bir hayli geniş kapsamlıdır.

Konuttan okul ve hastaneye kadar, tarımdan sanayiye kadar kendi kendine yeterli tüm ekonomik altyapı projenin içinde yer alacaktır.

İnşallah Suriye'nin diğer kısımları da güvenli hale geldiğinde oralarda da benzer çalışmalar yürüterek gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız."

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