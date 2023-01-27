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Erdoğan’a Berlin’de miting yasağı

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Almanya, Berlin’e gelip Başbakan Scholz’la çalışma toplantısı yapmak isteyen TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebini reddetti. Gerekçe, "Yaklaşan seçimler için propaganda endişesi" oldu.
Erdoğan’a Berlin’de miting yasağı

Türkiye’deki seçimlere geri sayım başlarken Almanya ile Türkiye arasında ipler giderek geriliyor. AKP milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün, Almanya'da yaptığı bir konuşmada “FETÖ'cüler ile PKK'lıları nerede bulursak bitireceğiz” sözlerine nota veren Almanya, bu kez TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü yapmayı planladığı Berlin ziyaretini iptal ettirdi.

Almanya tarafı, açık açık bunun Türkiye'deki seçimler için bir seçim propagandası olacağını belirterek, “Ziyareti istemediklerini” bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Almanya'nın 2017 yılında belirlediği kurallara göre bir ziyaret sözü vermesine rağmen, bir anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine de Erdoğan, Berlin ziyaretini iptal etti.

BERLİN: SEÇİMLERE YÖNELİK BİR HAMLE

 

Berlin'de Başbakan Scholz ile çalışma toplantısı yapmayı planlayan Erdoğan'ın bu girişimi, Almanya tarafında “Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere yönelik” bir çalışma olarak algılandı.

Konu Scholz'un Dış Politika Danışmanı Jens Plötner ile Erdoğan'ın danışmanı İbrahim Kalın arasında görüşüldü. Ancak buluşmanın içeriği ve zamanı konusunda bir anlaşma sağlanamadı.

Alman tarafı ziyaret gerçekleşirse, AKP milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün Almanya'da seçim kampanyası yapar gibi dolaşmasını ve sözlerini açıkça eleştireceğini vurguladı. AKP buna yanaşmadı.

SİYASİ YASAKLARA UYMA GARANTİSİ…

Almanya'dan gelecek oylara özel önem veren AKP, Almanya'nın 2017 yılında belirlediği AB üyesi ülkelerinin dışından gelen politikacıların seçim kampanyaları ile ilgili kurallara uyulacağı garantisi verildi. Yine de Almanya bunu kabul etmedi.

2017 yılında yapılan referandumda, Almanya'daki Türk seçmenin oyunu almak için başta Erdoğan ve AKP olmak üzere, birçok parti Almanya'da mitingler, toplantılar düzenlemişti.

Almanya'daki Türkler arasında da siyasi ayrılıklar başlamıştı. Bunun üzerine Almanya, “AB dışı ülkelerden gelen partililerin, seçimlere üç ay kala siyasi toplantılar düzenlemesini, mitingler yapmasını” yasaklamıştı. Bu üç ayın dışındaki zamanlarda ise Almanya'dan izin alınması kararlaştırılmıştı.

SON SEÇİMDE YÜZDE 65 ALMIŞTI

Bu kurala dayanılarak Erdoğan'ın gelişine izin verilmedi…  Erdoğan, son seçimlerde Almanya'daki Türkler'den yüzde 65 oranında oy almıştı. Benzer yasağın muhalefet partilerine de uygulanacağı belirtiliyor.

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