  • BIST 2.427,84
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3702
  • Euro 17.5647
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAÇocuklarda göz sağlığına dikkat edilmeli!

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: İzinsiz’in duvar resmi ‘sanatsal boyutu aşmış’

»
Duvar resimleri nedeniyle yargılanan gerilla sanatçı İzinsiz’e bilirkişi raporu sonrası ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten ceza istendi.
‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: İzinsiz’in duvar resmi ‘sanatsal boyutu aşmış’

İzinsiz hakkında açılan davanın altıncı duruşması bugün İstanbul 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada sunulan bilirkişi raporunda ‘devletin egemenlik alametlerini aşağılamak’ (TCK 300) açısından suç oluşmadığı, ancak ‘cumhurbaşkanına hakaret’te (TCK299) ‘sanatsal boyutu aşan bir durum oluştuğu’ iddia edildi.

Savcı mütalaasında sanatçının ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasından cezalandırılmasını, diğer suçlamadansa beraatini istedi.

Bir sonraki duruşma 15 Haziran’da görülecek.

Ne olmuştu?

İzinsiz, Şubat 2020’de ressam Devrim Erbil’in Kabataş’ta bir inşaat alanında yer alan bir reklam panosunda sergilenen İstanbul resminin üzerine, o dönem medyanın da gündeminde olan, geçim sıkıntısı nedeniyle yaşanan intiharları konu alan bir ‘ekleme’ yapmıştı. 

İzinsiz’in reklam panosundaki ay-yıldıza asılı bir insan silueti çizdiği işi, A Haber, Show TV, Akit, Takvim gibi medya kuruluşlarında ‘Bir garip provokasyon’ gibi başlıklarla haberleştirildikten sonra beş kişi gözaltına alınmış, İzinsiz’se tutuklanmıştı. Bir süre Silivri Cezaevi’nde tutulan sanatçı, daha sonra tahliye edilmişti.

İzinsiz hakkında bu eseri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘devletin egemenlik alametlerini aşağılama’, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili daha önceki grafitiler nedeniyle de ‘zincirleme şekilde alenen cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamalarıyla dava açıldı.

Yargılama sürecinde mahkeme, İzinsiz’ini eserinin sanatsal değerinin olup olmadığını değerlendirilmesi için Mimar Sinan Üniversitesi’den üç öğretim görevlisinden oluşan bir bilirkişi heyeti kurulmasına karar verdi. Ancak üniversiteden mahkemeye yazılan cevapta, ‘bilirkişilik yapacak kimse olmadığı’ iddia edildi.

Bir önceki duruşmada, mahkeme, adliyenin güzel sanatlar alanında komisyon listesinden üç kişilik bir heyetin resen kurulmasına karar vermişti.

İzinsiz’in tutuksuz yargılanmasına devam ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC Cumhurbaşkanlığı’nda kripto toplantısı: 4 başlıkta düzenleme geliyor25 Mayıs 2022 Çarşamba 20:39
  • Nuriye Gülmen’e 10 yıl hapis cezası25 Mayıs 2022 Çarşamba 18:42
  • Yargıdan Erdoğan’a ifade özgürlüğü hatırlatması25 Mayıs 2022 Çarşamba 17:29
  • Babacan: Satacak döviz kalmadı, sıkıştılar25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:47
  • İsveç: Ankara'da, tam olarak anlaşılmayan açıklamalar masaya yatırılacak; terörizme finansman sağlamıyoruz25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:38
  • 15 yıl sonra bir ilk! Çavuşoğlu ve İsrailli mevkidaşından önemli açıklamalar25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:36
  • Türkiye'de Maymun çiçeği virüsü var mı25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:14
  • Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na dava açacak25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:19
  • Akşener: "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyeceğiz!"25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:17
  • 15 yıl sonra ilk ziyaret: Çavuşoğlu, İsrail'de mevkidaşı Lapid'le görüştü25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti