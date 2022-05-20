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Erdoğan’a Japon atasözüyle yanıt verdi

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CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Birleşik Arap Emirlikleri'yle yeniden yakınlaşmayı bir Japon atasözüyle açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir başka Japon atasözüyle yanıt verdi.
Erdoğan’a Japon atasözüyle yanıt verdi

Dün gençlerle bir araya gelen TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine Birleşik Arap Emirlikleri’yle ilgili sorulan bir soruya, Japon atasözü örneğiyle yanıt vermişti.

Erdoğan’a tepki gösteren CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından bir başka Japon atasözü paylaştı: Bir “Japon” atasözü der ki; “Salla yalanı, bulunur inananı.”

ERDOĞAN: DÜŞMANINIZ DAHİ OLSA DA…

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı söyleşide şu diyalog yaşanmıştı:

Erdoğan’a sorulan soru: Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’a resmi ziyaretler gerçekleştirdiniz. Bu ülkelerde sizi çok iyi, hatta görkemli şekilde karşıladıklarını gördük. Geçmişten bugüne ne oldu da ilişkilerimiz böyle büyük bir değişim gösterdi?

Erdoğan’ın verdiği yanıt: Japonların, “Düşmanımız dahi olsa iplikle bağı sıkı tutun, koparmayın. Gün olur o bağ size tekrar lazım olur” diye atasözü vardır. Bunlar da bizim Müslüman kardeşlerimiz. Bazen nasıl ailenin içerisinde patırtı gürültü oluyorsa aramızda bizim de böyle bazı sıkıntılar yaşandı ama biz bu sıkıntıları şimdi aştık. Gerek Suudi Arabistan’la gerek Abu Dabi yönetimiyle bunları aşarak süratle ticari ilişkilerimizi, sanayi, savunma sanayi, kültürel, turizm bütün bunlara yönelik şimdi planlama yaptık, adımlarımızı atıyoruz.

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