"Erdoğan'a kenevirden gömlek hediye edildi"

Milliyet yazarı Abdullah Karakuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kenevirden dokunan bir gömlek hediye edildiğini söyledi.

Karakuş, "Erdoğan'a kenevirden yapılmış gömlek" başlığıyla yayımlanan yazısında "Samsun Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Erdoğan'a teşekkür olarak kenevir ipinden dokunmuş üç adet gömlek hediye gönderdi" ifadesini kullandı.

Karakuş, yazısında şunları kaydetti:

"Taşçı'nın 3 yıl önce kadın istihdamını desteklemek için ilçede kurduğu Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi tekstil atölyesine İzmir Olgunlaşma Enstitüsü de destek verdi. Atölyede, kadınlar tarafından dokunan kenevir kumaşlar Osmanlı motifleriyle de dizayn ediliyor. Atölyede çalışan kadınlar kenevirden ürettikleri birbirinden güzel geleneksel kostümleri Külliye'de defileyle sunmak istediklerinin mesajını da gönderdi."

(Karakuş'un köşesinde paylaştığı gömlek)