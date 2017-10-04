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SON DAKİKAErdoğan'a suikast davasında karar açıklandı

Erdoğan'a suikast davasında karar açıklandı

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Erdoğan'a suikast davasında karar açıklandı
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenlemekle suçlanan 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada, karar açıklandı.

Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, binbaşı Şükrü Seymen ve astsubay Zekeriye Kuzu'nun da aralalarında bulunduğu 31 sanık hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

9 sanık ise müebbet, cezası alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı 18 yıl hapis, Tümamiral Tezcan Kızılelma 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, toplam 42 sanık 15 yıl ile 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis arasında çeşitli cezalara çarptırılmış oldu.

Yargılanan isimlerden eski yarbay Hüseyin Yılmaz beraat etti. Yılmaz'ın yargılandığı başka bir dava nedeniyle tutukluluğu devam ediyor.

Yine Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, davadaki sanık sayısı Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli albay Ramazan Elmas'ın dosyasının ayrılması nedeniyle 47'den 46'ya indi.

Adli işlemleri Ankara'da devam eden yarbay Özcan Karacan ile dosyadaki bir numaralı sanık olan Fethullah Gülen ve Burkay Karatepe hakkındaki dosya ise ayrıldı.

Hero tişörtü tartışma konusu olmuştu

Dava Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görüldü.

İddianamede sanıklara şu suçlar yöneltiliyor:

"Cumhurbaşkanına suikast", "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma".

Davanın sanıklarından Gökhan Güçlü'nün 13 Temmuz'daki duruşmaya "Hero: Heroes are immortal" (Kahraman: Kahramanlar ölümsüzdür) yazan bir tişörtle gelmesinin ardından Türkiye genelinde üzerinde Hero yazan tişörtler giyen insanlara yönelik bir gözaltı dalgası başlatılmıştı.

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